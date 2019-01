Isola dei Famosi, Bossari inviato: svelati i nomi dei primi 10 naufraghi

Isola dei famosi news, Daniele Bossari inviato: Spy svela i nomi di 10 naufraghi

Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, come sempre guidata da Alessia Marcuzzi. Il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 4 gennaio, svela alcuni nomi dei naufraghi in partenza per l’Honduras. Sbarcheranno a Cayo Cochinos: l’ex dei Pooh Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, il fratello di Belen Jeremias Rodriguez, l’ex gatta morta Marina La Rosa, il conduttore Alvin, la web influencer Taylor Mega, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Colpo dell’ultima ora Douglas Meyer Nielsen, il figlio di Brigitte, che ha rifiutato l’ingaggio. A giorni dovrebbe arrivare anche la firma di un ex bomber di serie A, famoso per le sue conquiste femminili.

Inviato Isola dei Famosi: Daniele Bossari in pole position

Per quanto riguarda il ruolo dell’inviato sembra ormai certo il coinvolgimento di Daniele Bossari. Dopo aver fatto l’opinionista lo scorso anno, il presentatore Mediaset è pronto a scendere in campo. Un ruolo, quello dell’inviato, decisamente più consono a Bossari. Sono quindi scese le quotazioni di Walter Nudo, fresco vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Opinionista Isola dei Famosi: Alda D’Eusanio batte tutti

Per quanto riguarda il ruolo dell’opinionista dell’Isola dei Famosi sono state valutate diverse candidature. Da Stefano De Martino a Belen Rodriguez, passando per Alba Parietti e Valeria Marini. Alla fine sembrerebbe averla spuntata Alda D’Eusanio, attualmente opinionista a CR4-La Repubblica Delle Donne di Piero Chiambretti.