Andrea Damante, grande svolta dopo la rottura con Giulia? L’indiscrezione

Andrea Damante pronto a mettersi in gioco all’Isola dei Famosi dopo la rottura con Giulia De Lellis? Spunta il suo nome tra quello dei papabili naufraghi

Andrea Damante all’Isola dei famosi dopo la rottura con Giulia De Lellis? Se così fosse, ovvero se venisse confermata l’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, non sarebbe certo il primo personaggio famoso a volare in Honduras per dimenticare un amore finito male. L’anno scorso, per esempio, Bianca Atzei aveva chiaramente detto di aver accettato di partecipare al reality per superare – una volta per tutte – la rottura con Max Biaggi. Damante potrebbe essere spinto partecipare alla prossima edizione dell’Isola per via delle stesse intenzioni? Ebbene, questo non lo sappiamo ma, stando a quanto emerso, tra i nomi dei membri del cast dello show condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe adesso spuntato anche il suo.

Andrea Damante naufrago all’Isola dei Famosi? Non ancora chiaro il suo ruolo nel reality

In merito alla partecipazione di Andrea Damante all’Isola dei famosi, sempre nella rubrica Pillole di gossip del settimanale Oggi, due punti sono stati subito specificati. Primo: che Damante faccia ufficialmente parte del cast non è ancora sicuro (si tratta dunque solo di rumours al momento). Secondo: non sarebbe ancora chiaro il ruolo che l’ex tronista dovrebbe andare a ricoprire all’interno del reality. È molto probabile che, visti i suoi precedenti in TV, Andrea sia stato valutato come possibile concorrente ma, anche su questo punto, nessuna sicurezza ancora.

Isola dei Famosi: Kaspar Capparoni concorrente?

Un altro nome saltato stamani fuori, sempre in merito ai prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi, è stato quello di Kaspar Capparoni. In realtà l’attore, come ha ricordato oggi Blogo, era già stato citato tra i concorrenti del reality l’anno scorso. Kaspar, però, allora smentì sui suoi social il suo coinvolgimento nello show. Forse adesso, a distanza di 12 mesi (e dopo averci pensato su), il protagonista de le Tre Rose di Eva ha cambiato idea? Noi, ovviamente, rimaniamo in attesa di conferme – o smentite – ufficiali.