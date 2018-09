Andrea Damante e Marco Cartasegna pescati insieme: vita da single

Andrea Damante insieme a Marco Cartasegna dopo la fine delle loro love-story: vita da single tra ex tronisti di Uomini e Donne

Andrea Damante e Marco Cartasegna hanno in comune molte cose, anche se non si direbbe. Il primo dettaglio che li accomuna è proprio quello di essersi seduti entrambi sul trono di Uomini e Donne. Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, sia il giovane di Verona che quello di Milano hanno incontrato l’amore. In ogni caso, entrambi sono tornati da poco single. Il primo ha chiuso definitivamente la sua grande storia con Giulia De Lellis, l’altro ha appena visto ufficializzare sui social e non solo la fine della sua love-story con Soleil Sorge. E così, alla fine, i due ragazzi si sono incontrati ed hanno trascorso una serata insieme senza alcuna donna al loro fianco.

Marco Cartasegna si è lasciato con Soleil e esce da single con Andrea Damante

Un’accoppiata senza dubbio vincente quella composta da Damante e Cartasegna. I due non erano mai stati visti insieme prima d’oggi o per lo meno non da single. Ora, entrambi sono liberi sentimentalmente e vederli uscire fa un certo effetto. L’uscita è stata documentato da Marco che su Instagram ha condiviso una storia girata in macchina mentre al suo fianco c’era Andrea. Cosa avranno combinato quei due?! Una cosa è certa, non si sono senza dubbio annoiati. Che abbiano qualche sorpresa in serbo per i loro tanti followers?! Vedremo. Intanto, Soleil ha chiarito la sua situazione, rivelando di essere rimasta in buonissimi rapporti con il suo ormai ex fidanzato.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, appartiene tutto al passato: si volta pagina

Anche tra Andrea e Giulia è ormai tutto risolto. I due non hanno intenzione di tornare insieme e sono stati loro stessi a dichiararlo. C’è tanto affetto, ma l’amore è finito e non pare esserci alcuna possibilità di ritorno di fiamma.