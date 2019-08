Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme. Collaborazione in vista?

Il tour di Andrea Damante sta per volgere al termine. Il bel deejay veronese trascorre le sue estati animando le serate di tantissimi locali, sparsi qua e là per l’Italia e non, con la sua musica. Di recente, poi, ha portato a casa un grande successo con il singolo Think About nato con la collaborazione della cantante spagnola Malu Travejo e della rapper statunitense Yung Miami. Il pezzo è a dir poco esplosivo per non parlare del video, a dir poco stupendo, girato in quel di Ibiza. Su Youtube, la canzone e il videoclip hanno letteralmente spopolato visto che contano la bellezza di un milione di visualizzazioni. Per Andrea Damante, questo è un nuovo grande traguardo che ha raggiunto tant’è che, lui felicissimo di ciò, ha ringraziato sentitamente i suoi fan per averlo seguito e supportato anche in questo grande progetto.

Andrea Damante, spunta una fotografia con Elettra Lamborghini, cosa sta per succedere?

Questa sera, il bel dj ha fatto una grandissima sorpresa ai suoi fan postando, sul suo profilo Instagram, una fotografia che lo ritrae insieme ad Elettra Lamborghini. La fotografia è stata scattata a Lignano Sabbiadoro e Andrea Damante ha commentato così: “Con la tigre a strisce Lamborghini”. I due nell’immagine sono seduti sorridenti su di un divano l’uno accanto all’altro, cosa sta per succedere? La fotografia ha scatenato la curiosità dei followers di Damante che gli hanno iniziato a domandare se ci sia in progetto una bella collaborazione proprio con la esplosiva Elettra. Per ora, nessuno dei due si è espresso e quindi si fa più spessa l’idea che i due potrebbero presto lavorare insieme per un nuovo progetto. Certo è che, dato il grande talento che i due possiedono, insieme potrebbero tirar fuori un bel capolavoro tutto da ballare.

Andrea Damante ha ritrovato l’amore con Paola Di Benedetto?

Ultimamente il bel ventinovenne, ex storico di Giulia De Lellis, è tornato sulla cresta del gossip. Dopo una breve relazione con Sara Croce, famosa Madre Natura di Ciao Darwin, il dj pare abbia corteggiato la modella Paola Di Benedetto. I due sono stati avvistati insieme un paio di volte, ma sembrano volerci andar piano viste le precedenti esperienze in campo amoroso. Pare però che Andrea Damante abbia già un rivale. Si vocifera infatti che Federico Rossi si sia riavvicinato a Paola Di Benedetto ed abbia intenzione di riallacciare i rapporti con lei. Se la Di Benedetto sceglierà di tornare con il suo ex, il bel Damante rimarrà a mani vuote!