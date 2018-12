Andrea Damante derubato, l’ex tronista si scaglia contro il colpevole su Instagram

Andrea Damante derubato, l’ex tronista su tutte le furie

Disavventura per Andrea Damante, derubato oggi mentre era a pranzo in un ristorante. Dove si trova l’ex tronista? Probabilmente tutto è accaduto a Milano, e non a Verona la città in cui ha vissuto fino a poco fa. Tranquilli, non gli hanno svaligiato casa né rubato la macchina. Ma si tratta comunque di un oggetto personale che viene sottratto furtivamente e non è una cosa piacevole. A far sapere tutto è stato proprio l’ex tronista su Instagram, dove ha registrato un video tra le stories e se l’è presa direttamente con l’autore del furto. Perché di furto si sta parlando, inutile girarci intorno.

Andrea Damante furioso su Instagram: lo sfogo contro chi lo ha derubato

Queste le parole di Andrea poco fa su Instagram: “Vorrei dire al pezzo di me**a che mi ha rubato lo skateboard fuori dal ristorante che innanzitutto sei sf**ato, perché non si ruban le robe. E spero che scivoli. Sei uno sf**ato fra, non si ruban le robe”. Soltanto nelle scorse ore aveva pubblicato un video in cui camminava divertito e orgoglioso sul suo skateboard e adesso invece dovrà ricomprarne uno. Ma sicuramente non è questo il problema, il punto è che essere derubati non fa piacere a nessuno. In apertura abbiamo ipotizzato che il tutto sia successo a Milano perché è nel capoluogo lombardo che Andrea si è trasferito da poco, fuggendo da Verona (e da Giulia, forse).

Andrea Damante news, le ultimissime sull’ex tronista

Cosa succede nella vita dell’ex tronista? Cercando di archiviare l’essere stato derubato, Andrea Damante continua a svolgere il suo lavoro di deejay ed è molto richiesto in tutta Italia, e non solo. Di recente lo abbiamo rivisto in televisione a Riccanza 3, insieme a suo cugino Angelo. Proprio mentre andava in onda la puntata in cui ricordava la sua infanzia, su Instagram sembrava invece pensare a Giulia… Un po’ di nostalgia oppure c’è un’altra spiegazione?