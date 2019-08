Andrea Damante raggiunge un grande traguardo e ringrazia i fan

Andrea Damante raggiunge uno strepitoso traguardo e, ovviamente, ha ringraziato tutti i suoi fan

Oltre ad essere un ex tronista di Uomini e Donne ed ex coinquilino della casa del Grande Fratello, Andrea Damante è anche un rinomatissimo Dj. Nel corso degli anni infatti il ventinovenne veronese ha pubblicato dei grandi successi come ad esempio Forever e Follow My Pamp. Quest’anno invece il bel Dj si è spinto oltre ed ha rilasciato un singolo nato con la collaborazione di Malu Travejo, una vera e propria celebrità appartenente al modo della musica latina, e di Yung Miami, una rapper statunitense . Il video che accompagna la canzone, poi, è a dir poco spettacolare dato che è stato girato ad Ibiza. Nel filmato, infatti, Damante e Malu si divertono proprio tra le vie della famosa isola insieme alle ballerine che si muovono a ritmo di musica a destra e a manca. Inoltre, Andrea Damante per rendere ancora più celebre la sua opera ha lanciato una challenge. Il dj infatti ha proposto ai suoi fan di imparare il balletto di Think About e di riprodurlo nelle Instagram Stories che lui poi riposterà nel suo profilo.

Think About raggiunge un milione di visualizzazioni su Youtube. Damante ringrazia

Oggi, in partenza per Gallipoli, Andrea Damante ha pubblicato dei video sulle sue Instagram Stories dove annuncia il grande traguardo raggiunto e ringrazia i suoi fan: “Grandi raga! Allora, mentre noi aspettiamo il volo in ritardo di un’ora vi ringrazio per le one million views su Youtube! Veramente grazie! Continuate ad ascoltare Think About e a ballarlo!“.

Andrea Damante tra Sara Croce e Paola Di Benedetto

Ultimamente Andrea Damante ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Inizialmente sembrava che il Dj avesse dimenticato la De Lellis tra le braccia di Sara Croce, divenuta famosa per aver vestito i panni di Madre Natura a Ciao Darwin, poi però le cose sono cambiate. Pare infatti che tra Andrea e Sara le cose non siano andate bene e ultimamente l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato in compagnia di Paola Di Benedetto. Chi si aggiudicherà il cuore del bel veronese? Mistero!