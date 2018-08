Andrea Damante bloccato a Praga: salta la serata, l’appello del deejay

Andrea Damante resta bloccato a Praga. Il disguido e la serata annullata. Poi arriva l’appello del deejay: cosa è accaduto

Tra poche ore (nella notte tra il 17 e il 18 agosto) avrebbe dovuto scatenarsi alla consolle del Paradiso Beach Club a Rodi, in Grecia. Invece, tutto è saltato. A dare la notizia è stato direttamente Andrea Damante attraverso alcune Stories Instagram. Il deejay, partito da Ibiza nel pomeriggio, ha fatto scalo all’aeroporto di Praga, posto in cui doveva decollare per l’isola ellenica. Invece qualcosa è andato storto, pare un ritardo dell’aereo che proveniva dalla Spagna. L’aereo per la Grecia, invece, è partito in orario, dunque senza di lui. Morale della favola: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis trascorrerà la serata nella capitale della Repubblica Ceca e ha lanciato un appello ai fan.

Damante: lo scalo a Praga non va come previsto

“Stasera si rimane a Praga perché la compagnia non ha aspettato il volo da Ibiza. A tutti gli amici del Paradiso, ahime, ci vedremo la prossima volta”. Con questa Stories su Instagram, filmata in un aeroporto deserto, Damante ha fatto sapere del disguido che gli è capitato e della sua impossibilità a essere presente a Rodi. Tuttavia il deejay, nonostante l’imprevisto, non si è perso d’animo e poco dopo, sempre grazie a una Stories, ha chiesto aiuto ai fan: “La serata è andata e quindi se avete consigli su locali, ristoranti, posti cosa si mangia, cosa si fa a Praga, vita notturna… fatemi sapere”.

Giulia De Lellis e Andrea: ultime news

Se il versante lavorativo sorride al deejay veronese (naturalmente eccezion fatta per il disguido di Praga dell’ultima ora), il versante sentimentale tace. Infatti, proprio quando il rapporto con Giulia De Lellis sembrava essere recuperato, è arrivato il colpo di scena. E a darne notizia è stato lo stesso Andrea una decina di giorni fa: “Io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente. Quindi evitate di fare commenti e scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace”. Da quel momento non è più trapelato nulla della relazione: nessun avvistamento dei due, nessuna parola (solo un messaggio indiretto di Giulia). Pare proprio che la favola d’amore sia definitivamente finita.