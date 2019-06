Andrea Damante beccato con una mora misteriosa: l’ultimo avvistamento

Andrea Damante, continuano i gossip sulla vita amorosa dell’ex tronista. L’ultimo avvistamento

Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, la vita sentimentale di Andrea Damante interessa a tutti, dal web fino ai giornali di gossip. Al settimanale Spy aveva anche dichiarato di stare molto male da quando la sua ex lo ha lasciato per iniziare una storia con Andrea Iannone, poi sono succeduti un gossip dopo l’altro e che vedrebbero il bel dj di Verona in compagnia di nuove ragazze. Se l’ultima in ordine di tempo era stata Barbara Fumagalli, ora ad apparire al fianco del Dama è un’altra ragazza. A riportare la foto è la pagina Instagram Gossiptvofficial, la quale spiega che l’immagine, arrivata nella mattinata di venerdì 28 giugno, vede l’ex tronista di UeD accanto ad una bellissima donna, e i due sono stati colti anche in atteggiamenti molto intimi. Dove sta la verità noi non lo sappiamo. Che sia la sua nuova fiamma? Chi lo sa, immaginiamo però che con il lavoro che fa, Andrea conosca tante ragazze, oppure è semplicemente un’amica conosciuta o rincontrata a Mykonos, dove si sta concedendo una vacanza.

Andrea Damante ha ritrovato l’amore? Per ora solo ipotesi

La pagina Instagram che riporta il gossip, azzarda un nome. Noi su questo non possiamo esserne certi, ma la mora misteriosa, con la quale è stato paparazzato Damante, si chiamerebbe Aurora. Sarebbe una giovane blogger, altro però non conosciamo. Ovviamente, sottolineiamo il fatto che su questo scoop per ora non si hanno ulteriori informazioni; e magari aspettiamo la conferma o la smentita del diretto interessato. Il Dama infatti non è spocchioso e spesso si lascia intervistare e risponde senza problemi alle domande sulla sua vita privata, come successe quando smentì il legame con l’ex corteggiatrice Barbara. Eppure, ora è questa la notizia che gira: “Nuovo amore per Andrea Damante? Ecco le foto, arrivate stamattina, dell’ex tronista in compagnia di una mora misteriosa. I due, sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi“.

Andrea Damante con la ragazza misteriosa: i social la paragonano a Giulia De Lellis

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha di certo cambiato per sempre la vita del deejay veronese. Tanto che ogni ragazza con cui viene paparazzato o si vocifera abbia un flirt, questa ultima viene prontamente paragonata alla sua ex. Ed è successo anche questa volta. Molti utenti dei social hanno notato una certa somiglianza con Giulietta che, intanto, si gode il suo Iannone (svelando alcuni particolari dell’inizio della loro relazione).