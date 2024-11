Andrea Damante beccato con l’ex di Federico Chiesa: addio Visari

Elisa Visari e Andrea Damante sembrano aver messo, di nuovo, la parola fine alla loro storia d’amore. Le prime voci di crisi sulla coppia sono emerse lo scorso inverno, a seguito delle quali la modella era anche stata avvistata in compagnia dell’attore Simone Susinna. Successivamente, però, pare che Damante abbia cercato in tutti i modi di riconquistarla e, durante l’estate, i due sono stati beccati insieme in più occasioni. Tuttavia, a settembre, però, sembrano essere sorti nuovi problemi, tanto che Elisa è stata accusata di aver aggredito la modella Neda proprio a causa di una presunta vicinanza all’ex tronista di Uomini e Donne.

Ebbene, poco fa si è diffusa una segnalazione che sembra confermare ufficialmente l’allontanamento di Andrea Damante ed Elisa Visari. Un utente ha infatti segnalato a Deianira Marzano di aver visto il deejay in compagna di un’altra ragazza, inviando una foto che li ritrae insieme in un locale di Milano. Stando a quanto raccontato dall’utente in questione, i due sembravano conversare in modo non troppo confidenziale, dando l’impressione che si trattasse di uno dei primi appuntamenti della “coppia”. Inoltre, avrebbero poi lasciato il locale insieme.

Andrea Damante insieme a Benedetta Quagli: la segnalazione

Tra l’altro, la presunta nuova ragazza di Damante non è un volto totalmente sconosciuto. La seguace di Deianira Marzano ha infatti riportato che si tratterebbe di Benedetta Quagli, l’ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa. Benedetta e Federico sono stati insieme per ben 3 anni, prima di lasciarsi nel 2021. Nel 2022, l’attaccante del Liverpool ha iniziato una relazione con Lucia Bramani, con quale è convolato a nozze la scorsa estate.

A seguito della rottura con Chiesa, Benedetta non ha reso pubblica nessuna nuova storia, almeno fino ad ora. D’altro canto, oltre alla storia con Visari, Damante pare aver chiuso le porte per sempre anche ad un ritorno con la storica ex Giulia De Lellis, la quale ha recentemente dichiarato che da tempo i due hanno accettato la fine del loro amore. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e non è chiaro se tra Benedetta e Andrea ci sia realmente del tenero o meno. Non resta che attendere per scoprire se nascerà realmente una nuova coppia.