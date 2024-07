Federico Chiesa e Lucia Bramani sposi: abito sublime, invitati vip

Oggi, sabato 20 luglio Federico Chiesa ha sposato la fidanzata Lucia Bramani. L’attaccante della Juventus e la modella si sono detti il fatidico sì nel Duomo di Grosseto, davanti a parenti e amici. Successivamente, i due si sono diretti verso il Castello di Vicarello, romantica location immersa nel verde a Poggi del Sasso (nel comune di Cinigiano), per festeggiare insieme ai loro cari. Federico è arrivato al Duomo insieme alla famiglia e, prima di entrare, è stato travolto da una folla di tifosi bianconeri, fermandosi a firmare autografi per tutti. Addirittura, la piazza era limitata dalle transenne.

Poco dopo, è giunta anche la sposa accompagnata dal padre. La cerimonia è durata più o meno un’ora e all’uscita i novelli sposi sono stati accolti dagli applausi di centinaia di persone. Le immagini e i video del bacio tra Federico e Lucia fuori dal Duomo si sono rapidamente diffusi sul web, con i fan del calciatore che si sono affrettati a congratularsi con la coppia. Tra gli invitati al matrimonio, c’erano molti personaggi noti e calciatori della Juventus. Tra questi, Daniele Rugani con la moglie Michela Persico, Manuel Locatelli con la compagna Thessa Lacovich, e anche Andrea Pirlo.

Federico Chiesa e Lucia Bramani promossi: sposi chic ed eleganti

Per il grande giorno, Lucia Bramani ha deciso di optare sul classico, con un vestito bianco accollato, molto aderente e con maniche lunghe, completamente in pizzo. La modella aveva i capelli raccolti con il velo e in mano bouquet di fiori bianchi. Insomma, una scelta molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente elegante e chic. Il look è stato infatti promosso a pieni volti dal mondo del web. Scelta altrettanto di classe per Federico Chiesa, che ha indossato un abito con cravatta grigia, semplice ma molto raffinato ed elegante.

Dunque, un giorno realmente perfetto per Lucia e Federico, che hanno coronato il loro amore dopo due anni insieme. I due sono infatti diventati una coppia nel gennaio del 2022, poco dopo la fine della relazione con la storica ex Benedetta Quagli. Il calciatore ha raccontato di aver sentito da subito una connessione speciale con la studentessa di psicologia, ufficializzando la storia nel marzo del 2022. Dopo un anno e mezzo, nel dicembre del 2023, Chiesa ha deciso di fare la proposta alla sua fidanzata, diventata oggi, 20 luglio, ufficialmente sua moglie.