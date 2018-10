Andrea Dal Corso, Andrew Temptation Island: deluso dal gesto di Mara Fasone

Uomini e Donne, la tronista Mara e Andrew di Temptation Island: le ultime news

Andrea Dal Corso, il famoso Andrew di Temptation Island, è da qualche settimana un corteggiatore ufficiale di Uomini e Donne. L’imprenditore e modello veneto sta provando a conquistare la tronista Mara Fasone. Che è stata la prima a cercare il ragazzo quando ha saputo della relazione finita con Martina Sebastiani, ex fidanzata di Gianpaolo Quarta. Proprio perché è stata Mara a cercarlo, Andrea è rimasto piuttosto deluso da un gesto della siciliana. Nell’ultima registrazione del Trono Classico, quella avvenuta giovedì 4 ottobre, Dal Corso non è stato portato in esterna. Un risvolto che il 29enne non si aspettava, tanto da chiedere subito spiegazioni alla Fasone. Mara si è giustificata dicendo che non è convinta di quello che prova Andrea e che ha preferito incontrare altri corteggiatori, tra cui Rodolfo.

La presenza di quest’ultimo ha scatenato gli opinionisti in pubblico per via del suo status economico. Il corteggiatore proviene infatti da un famiglia benestante e a detta di Gianni Sperti: “Mara ha finalmente trovato pane per i suoi denti”. Nonostante questo, Andrew non ha ben capito la tattica della tronista ed è rimasto piuttosto deluso dall’ultima registrazione. Intanto nelle ultime ore non è tardata ad arrivare la frecciatina di Martina Sebastiani nei confronti di Mara Fasone. La protagonista di Temptation Island e Andrew si sono lasciati nel migliore dei modi ma questo non ha evitato alla romana di lanciare una stoccata alla modella di Catania.

La frecciatina di Martina Sebastiani a Mara Fasone

“Ma da quando è la tronista a chiamare i suoi corteggiatori?”, si è chiesta divertita Martina su Instagram. Una provocazione alla quale Mara – almeno per il momento – non ha risposto visto che per via del regolamento di Uomini e Donne non può essere attiva sui social network.