Andrew di Temptation e Martina Sebastiani: ecco perché si sono lasciati

L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne ha spinto molti in questi giorni a chiedersi: ma perché Andrew e Martina Sebastiani si sono lasciati dopo Temptation Island? Ebbene a questa domanda, adesso, proveremo noi a rispondere, cercando di chiarire le idee a chi è rimasto indietro e non è aggiornato sull’argomento. Stando a quanto raccontato dai diretti interessati sui social, sarebbero stati loro stessi a decidere di prendersi una pausa dopo il programma. Sia Martina che Andrew, infatti, hanno spiegato di aver capito che, dopo l’entusiasmo iniziale conseguente alla fine della trasmissione, avevano bisogno del tempo per capire l’origine del loro sentimento. Questo distacco, però, li ha portati alla separazione. I due, difatti, hanno alla fine preso strade diverse.

Andrew di Temptation Island a Uomini e Donne: la reazione di Martina Sebastiani

Andrew Dal Corso, come molti sanno e come abbiamo anticipato sopra, oggi scenderà le scale di Uomini e Donne per sedersi tra i corteggiatori di Mara Fasone. Del suo arrivo in trasmissione, però, si sapeva già da quando erano uscite le prime anticipazioni della puntata registrata la scorsa settimana. La notizia, ovviamente, è arrivata anche a Martina Sebastiani che, interpellata dai suoi follower, in una diretta Instagram ha dichiarato di non avere nulla da ridire al riguardo. La ragazza, infatti, ha augurato ad Andrea il meglio, non dimostrando alcun tipo di rancore nei suoi confronti.

Andrea Dal Corso a Uomini e Donne: la richiesta di Mara

Andrew, come vederemo nella puntata di Uomini e Donne di Oggi, scenderà a corteggiare Mara Fasone proprio a seguito della richiesta di quest’ultima. L’ex tentatore, infatti, prima proverà a conoscere la bella siciliana in trasmissione e, poi, valuterà se rimanere o meno fino alla fine per lei.