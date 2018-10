Uomini e Donne, Andrew nuovo corteggiatore di Mara: la frecciatina di Martina

Martina Sebastiani commenta l’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne: la frecciatina a Mara Fasone

L’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, come forse molti si aspettavano, è stata commentata oggi da Martina Sebastiani. Come tutti i telespettatori, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha assistito all’arrivo del tentatore Andrea Dal Corso in trasmissione (con il quale poco tempo fa ha avuto un breve flirt). Tra lei e Andrew, anche se è ormai ufficialmente finita, i rapporti sono ancora buoni, tant’è che Martina stessa in persona qualche giorno fa sui social aveva augurato al ragazzo di trarre il meglio da questa sua nuova esperienza. Questo, però, non ha certo impedito pochi minuti fa alla Sebastiani di dire la sua sull’intera faccenda.

“Scusate ma una domanda: ma di solito chi sta sul trono non dovrebbe ricevere dei corteggiatori? O li chiama? Come funziona?” ha infatti esordito dicendo Martina Sebastiani in una delle sue ultime stories di Instagram. È ovvio, quindi, che la destinataria di questa sua frecciatina sia proprio Mara Fasone, la tronista che come abbiamo visto oggi ha voluto incontrare Andrea Dal Corso per chiedergli, appunto, di presentarsi a Uomini e Donne e di partecipare al programma come suo corteggiatore. Essendo Mara al momento non presente sui social, dobbiamo forse aspettarci una risposta di Andrew? Staremo a vedere.

Uomini e Donne oggi: Teresa Langella contro Mara Fasone

L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne su richiesta di Mara è stato molto criticato da Teresa Langella. Quest’ultima, nello specifico, ha accusato la Fasone di essere una persona incoerente che, anche se afferma di volere accanto a sé un uomo sicuro, poi si è esposta con Andrew che, secondo lei, non è apparso molto sicuro e convinto. Le dichiarazioni di Teresa, ovviamente, hanno portato le due troniste ad uno scontro che, visti gli sviluppi in studio, non sembra destinato a placarsi.