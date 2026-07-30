Andrea Dal Corso privato dei “gesti più semplici” e non autosufficiente: parla la moglie Teresa Langella

Teresa Langella ha dato aggiornamenti sulle condizioni del marito Andrea Dal Corso, dopo che lo scorso 15 luglio è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in cui una donna di 83 anni è deceduta. L’anziana, probabilmente colpita da un malore, ha perso il controllo dell’utilitaria che stava guidando. Ha invaso la corsia opposta da cui stava arrivando l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a bordo di una Maserati Levante. Il frontale è stato inevitabile. All’imprenditore sono state ingessate entrambe le braccia e a breve dovrà sottoporsi a un’operazione. La moglie ha raccontato come in questo periodo si sta prendendo cura del marito che al momento non è autosufficiente avendo gli arti superiori immobilizzati.

Teresa Langella: quando Andrea Dal Corso ha fatto l’incidente era in vivavoce con lei

Langella, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha mostrato come sta dando supporto al marito. In particolare lo deve assistere mentre mangia, lo rade, lo pettina e svolge molte altre attività quotidiane. Ha anche rivelato nuovi dettagli relativi all’incidente. Dal Corso era da solo a bordo della Maserati e stava parlando in vivavoce proprio con la moglie quando si è verificato lo schianto. “Doveva essere una normale sera di luglio, una pizza insieme, i piani semplici di una famiglia – ha scritto l’ex tronista – Poi le tue urla in vivavoce, il mio terrore di perderti e la consapevolezza spaventosa di quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo in un impatto frontale inevitabile”.

Andrea Dal Corso privato dei “gesti più semplici”

Teresa ha riflettuto su come quando capitano determinate situazioni non ci sia nessuno che “ti prepara al dopo”. “Nessuno – ha proseguito – ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici”. “Inizialmente – ha osservato – c’è la resistenza, il pudore, la fatica di accettare una fragilità così improvvisa. E poi, in quell’attimo esatto, capisci il vero senso di quella promessa detta all’altare: stringersi forte e restare, qualunque cosa accada”.

L’ex tronista ha evidenziato che quanto è accaduto al marito fa comprendere concretamente quanto la vita sia fragile, sottolineando una volta di più che la morte dell’anziana 83enne ha segnato molto Dal Corso e lei stessa. Infine ha dato un suggerimento ai suoi fan, invitandoli a non dare mai nulla per scontato.

Come sta l’ex volto di Uomini e Donne

Dal Corso ha riportato lesioni gravi nell’incidente, ma non dovrebbe esserci alcun danno permanente. Ora dovrà sottoporsi a un’operazione. Inizialmente, come riferito sempre dallo stesso ex corteggiatore, i medici lo avevano informato che c’era la possibilità che avrebbero dovuto eseguire un intervento chirurgico. Pochi giorni fa, la moglie ha riferito che Andrea ha cominciato a prepararsi per la “fase operatoria”, rivelando quindi che alla fine l’operazione si farà.