Incidente per Andrea Dal Corso e dramma: morta una donna e lui deve operarsi, parla Teresa Langella

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto suo marito Andrea Dal Corso e in cui una donna anziana è deceduta. La tragica vicenda si è verificata lo scorso 15 luglio, nel comune di Carbonera (Treviso). Da quanto ricostruito, la vittima, mentre era al volante, sarebbe stata colpita da un malore. Dopo aver perso il controllo della sua utilitaria, avrebbe invaso la corsia opposta dove stava transitando Dal Corso alla guida di una Maserati Levante. Il frontale è stato inevitabile. L’anziana è stata ricoverata d’urgenza ed è deceduta. Troppo gravi le lesioni riportate. Anche l’imprenditore è stato ricoverato: gli sono state ingessate entrambe le braccia. A breve sarà operato.

Incidente frontale per Andrea Dal Corso, Teresa Langella conferma che una persona è morta

Dal Corso, pochi giorni fa, aveva spiegato che forse avrebbe dovuto sottoporsi a un’operazione. La moglie, nelle scorse ore, attraverso una storia Instagram, ha riferito che i medici hanno deciso per effettuare l’intervento chirurgico. “So che è già un miracolo averti qui”, ha scritto l’ex tronista a corredo di uno scatto in cui si vedono le braccia ingessate del marito. “In questi giorni – ha aggiunto – ho protetto il nostro silenzio perché era l’unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi: è stato ed è la forma più grande di rispetto verso una tragedia immensa e verso una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c’è più”.

Per la prima volta Teresa Langella ha confermato che nel frontale in cui è rimasto coinvolto il marito una persona è morta. Alla fine del messaggio ha ringraziato i tanti fan che le hanno scritto messaggi di vicinanza e sostegno in questi giorni, oltre a spiegare che poco a poco lei e Andrea stanno provando a tornare alla normalità. Una settimana dopo il dramma, l’influencer aveva dichiarato che il tragico episodio stradale aveva fatto vivere a lei e al compagno giorni di “profondo shock”.

Andrea Dal Corso dovrà operarsi: parla la moglie

In una seconda storia, ha raccontato che Dal Corso è ancora molto provato da quanto accaduto, rimarcando che sono quelle situazioni in cui nessuno vorrebbe trovarsi. Infine ha riferito che il marito sta affrontando la “fase operatoria necessaria”. Dunque si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. L’ex tronista non ha reso noti i dettagli dell’operazione a cui dovrà sottoporsi Andrea.