Andrea Dal Corso, il frontale e il ricovero in ospedale: morta una donna nell’incidente

Nelle scorse ore Andrea Dal Corso, ex volto di Uomini e Donne e marito di Teresa Langella, ha reso noto attraverso una storia Instagram di trovarsi ricoverato in seguito a uno spaventoso incidente frontale che lo ha coinvolto. L’imprenditore ha dichiarato che per le lesioni riportate nel sinistro gli sono state ingessate entrambe le braccia e che forse una dovrà essere operata. Oggi Fanpage.it ha spiegato più nel dettaglio cosa è accaduto, riferendo che la donna che era al volante del mezzo che ha impattato la vettura di Dal Corso è morta.

Incidente stradale, coinvolto Andrea Dal Corso: morta una donna

Da quanto emerso, il frontale si è verificato il 15 luglio, lungo via Brigata Marche, nel comune di Carbonera (Treviso). Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente è deceduta un’anziana di 83 anni, originaria di Brescia ma da tempo residente nel Trevigiano. La donna, mentre si trovava al volante della sua utilitaria, una Citroen C1, avrebbe accusato un malore che le avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo.

A quel punto la Citroen avrebbe sbandato e si sarebbe ritrovata nella corsia opposta di marcia. In quel momento stava arrivando un SUV Maserati Levante, alla cui guida c’era dal Corso. L’impatto è stato violento. Infatti ha distrutto la parte anteriore di entrambi i mezzi, causando l’esplosione degli airbag.

Le condizioni dell’83enne sono sembrate critiche fin da subito. Trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la donna è morta poche ore dopo l’incidente, nel corso della notte. Troppo gravi le lesioni riportate. Dal Corso è rimasto ferito in modo serio, ma non è in pericolo di vita. Come detto e come lui stesso ha spiegato, ha entrambe le braccia ingessate. Sulla vicenda ha speso parole anche la moglie Teresa Langella, parlando di “giorni di profondo shock”.

Fanpage.it ha inoltre riferito che ai rilievi di legge e alla ricostruzione precisa della dinamica dell’incidente stanno lavorando i Carabinieri della stazione di Silea, che il 15 luglio si sono precipitati sul luogo del sinistro insieme ai Vigili del Fuoco. Le forze dell’ordine hanno inoltrato l’informativa in Procura e, almeno per il momento, non risulta l’iscrizione di Andrea Dal Corso nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sul corpo dell’83enne è probabile che venga disposta l’autopsia per fare totale chiarezza su che cosa abbia provocato la sbandata e il successivo schianto.