Terribile frontale per Andrea Dal Corso, entrambe le braccia ingessate: Teresa Langella sotto shock

Andrea Dal Corso, volto noto al pubblico di Uomini e Donne e Verissimo, è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto circa una settimana fa. Lo ha riferito lo stesso imprenditore 39enne, attraverso una storia Instagram pubblicata dall’ospedale in cui si trova ricoverato. Anche sua moglie Teresa Langella, influencer ed ex tronista del programma di Maria De Filippi, ha parlato della vicenda, confessando di aver vissuto giorni di shock. Attualmente Dal Corso ha entrambe le braccia ingessate e un arto potrebbe essere operato. I medici valuteranno nei prossimi giorni il percorso terapeutico più adatto

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso vittima di un incidente frontale

Dal Corso ha raccontato che la scorsa settimana ha subito un “grave incidente frontale” mentre era al volante della sua auto. Da quanto emerso, la moglie non sarebbe stata presente nel mezzo al momento dell’impatto. “Ho passato momenti davvero difficili”, ha scritto l’imprenditore, riferendo che in questo momento ha entrambe le braccia ingessate. “Forse dovrò operarne una, ma sto bene”, ha aggiunto, per poi ringraziare tutti coloro che gli sono vicini e le persone che gli hanno mostrato sostegno e vicinanza.

Il 39enne non si trova quindi in pericolo di vita, ma porta ancora i segni causati dal sinistro sul quale non ha fornito altri dettagli, se non quello che si è trattato di uno scontro frontale.

Teresa Langella: “La nostra vita si è fermata”

Anche l’ex tronista è intervenuta sull’accaduto pubblicando una storia Instagram in cui ha mostrato l’auto incidentata del compagno: “La nostra vita si è fermata per qualche istante, Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo”. Teresa Langella ha poi spiegato che nei giorni successivi allo schianto lei e il marito si sono presi del tempo per elaborare quanto avvenuto e per prendersi cura l’uno dell’altra. Ha concluso dicendo che anche nei prossimi giorni saranno assenti dai social per provare a tornare pian piano alla normalità.

Il percorso di Andrea Dal Corso e Teresa Langella: da UeD al matrimonio

Teresa e Andrea si sono conosciuti nel 2018 nel popolare studio televisivo del dating show di Canale 5. Lei fu chiamata nel programma come tronista, lui la corteggiò e venne scelto. Da allora non si sono più lasciati. Sabato 14 settembre 2024, presso la chiesa di Sorrento, sono diventati marito e moglie, davanti a parenti e amici. Da quando hanno raggiunto la popolarità, sono anche stati ospitati più volte a Verissimo, parlando della loro relazione e dei loro progetti.