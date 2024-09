Teresa Langella e Andrea: il “segreto sulle nozze” commuove i fan

La coppia, una delle più amate di quelle uscite da Uomini & Donne, è convolata a nozze sabato 14 settembre. Solo oggi, lunedì 23 settembre, la neo-moglie Teresa Langella ha reso noto al popolo di Instagram il grande gesto d’amore organizzato proprio per il marito Andrea Dal Corso. Lo aveva annunciato ieri, ma è oggi che Teresa ha stupito tutti, condividendo nelle sue stories l’emozionante momento vissuto al matrimonio.

Tra uno scatto e l’altro, in cui a fare da protagonista è sempre stato l’amore sincero, Teresa ha letteralmente spiazzato con qualcosa di ancora più forte. L’ex tronista ha prima lanciato indizi, poi pubblicato un video in cui canta: ha scritto una canzone inedita d’amore e lo ha fatto proprio per l’uomo della sua vita!

Teresa Langella cantante: la canzone d’amore per Andrea Dal Corso

C’è chi ha seguito la loro storia a partire dagli studi del noto dating show di Maria De Filippi, c’è chi si è affezionato subito a loro, chi continua a criticarli o chi li ha criticati. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà e gli alti e bassi che il loro rapporto ha vissuto, la coppia storica di Uomini & Donne ha detto il “sì” per la vita. Teresa e Andrea si sono finalmente sposati e lo hanno fatto nella bella cornice di Sorrento, con tanto di pre-party in rosso, tempeste improvvise e quel lieto fine che aspettavano da tempo.

“È stata una giornata indimenticabile”, ha commentato nel salotto di Verissimo Andrea. Ma è Teresa che, nelle ultime ore e dopo vari piccoli spoiler, ha voluto portare sulla “scena virtuale” un altro dettaglio indimenticabile di quel giorno perfetto. A saperlo erano ovviamente le persone presenti alle nozze, ma il popolo di Instagram e i fan accaniti della coppia non potevano proprio immaginarlo. Teresa ha scritto una canzone per Andrea e gliel’ha cantata guardandolo negli occhi e stringendolo: uniti ed emozionati, ancora una volta hanno dimostrato che l’amore vince su tutto.

Teresa Langella ha scritto una canzone ad Andrea Dal Corso: il post Instagram

Le lacrime di Andrea valgono come prova del loro vero amore, il canto di Teresa come simbolo di un’unione che va oltre tutto e vince. Da sempre appassionata di musica e portatrice innata di una voce avvolgente, l’ex tronista si è buttata in un esperimento romantico e lo ha fatto con l’indecisione fino all’ultimo, con la paura di non sapere reggere la troppa emozione e che qualcosa potesse non funzionare. Nulla di tutto ciò è avvenuto, perché a giudicare dal video pubblicato sul suo profilo Instagram, sono stati gli occhi a parlare. Questi i messaggi di Teresa pubblicati sulle storie precedenti il video integrale:

Ritornare in sala dopo anni è stata un’emozione al cuore per due motivi: il primo è che lo stavo facendo per Te, il secondo è che facendolo per Te ho ritrovato il coraggio di rimettermi in gioco.

Teresa Langella è tornata a cantare e lo ha fatto per suo marito: il video dell’esibizione (che potete trovare sui profili Instagram di Teresa e Andrea) è un tripudio d’amore e le parole di lei risuonano ovunque:

Io non sono brava con le parole quanto te, idem con le emozioni, ed è difficile pensare che una come me potesse reggere tutta l’adrenalina che aveva in corpo quel giorno e invece guarda qui l’amore cosa fa…Il simile nel dissimile, da sempre Io e Te.

“Guardaci, amore chi l’avrebbe detto mai”: auguri e buona vita a voi, Teresa e Andrea!