Anastasio contro Sfera Ebbasta? Il rapper di X Factor fa chiarezza dopo la polemica

Anastasio contro Sfera Ebbasta? L’intervista al vincitore di X Factor fa discutere

Oggi è stata pubblicata un’intervista di Anastasio su Corriere.it e alcune sue dichiarazioni su Sfera Ebbasta hanno fatto esplodere la polemica. Nell’intervista, pubblicata questa mattina, è stato chiesto al rapper di X Factor se quando dice “Tuo figlio idolatra un idiota che parla di droga e di vita di strada” nel suo inedito Correre, presentato al Festival di Sanremo si riferisse a Sfera Ebbasta. Questa è stata la risposta di Anastasio: “Ma io non ce l’ho mica con i rapper o i trapper, piuttosto me la prendo con i genitori che non si accorgono che i loro figli non hanno più modelli positivi con cui confrontarsi. Dovrebbero fare i genitori, non gli amici, discutendo con loro della totale mancanza di spessore di Sfera Ebbasta: dimostrarsi complici, condividendo questa passione giovanile, non produce nulla di buono. Gli eroi di un tempo non esistono più, oggi sono diventati di carta, e con i figli bisognerebbe parlare anche di questo”.

Anastasio su Instagram: “Non ho nulla contro costui e contro la trap”

È facile immaginare come dichiarazioni di questo tipo siano state interpretate da qualcuno come un attacco a Sfera Ebbasta e alla musica trap. Dopo ore di polemiche sul Web e di fan che hanno difeso Sfera, il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, che ha ringraziato in modo speciale Mara Maionchi dopo la vittoria, ha voluto fare delle precisazioni. Non è tornato sui suoi passi, sia chiaro. Attraverso delle storie su Instagram comunque ha detto: “Per l’ennesima volta ho fornito dei titoloni eclatanti ai giornali sulla polemica di Sfera Ebbasta. Che io avrei in teoria duramente attaccato. Quando poi basta leggere l’articolo per capire che io nulla ho contro costui o in generale contro la trap”.

Sfera Ebbasta, Anastasio fa chiarezza dopo la polemica

Anastasio di X Factor, che nella finale aveva stupito con un tatuaggio dedicato a Maradona, ha poi proseguito: “Mi sembra che non sia un attacco dire che è un genere vuoti di contenuti, mi sembra più una constatazione. Niente di personale, anzi io un po’ di trap la ascolto pure, la trovo fresca”. Insomma, il suo punto di vista sulla trap è chiaro. Il rapper ha voluto tuttavia spiegare che il suo non è stato un attacco personale a Sfera Ebbasta. Più semplicemente ha una considerazione diversa rispetto ad altri di questo genere musicale. Ciò non implica che non possa essere di suo gradimento.