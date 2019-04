Anastasia Kuzmina felice con Angelo Russo a Ballando: frecciatina agli ex

Ballando con le Stelle: Anastasia Kuzmina è felice di avere accanto Angelo Russo

Quella formata da Anastasia Kuzmina e Angelo Russo è sicuramente una delle coppie più sorprendenti di Ballando con le Stelle 2019. Nessuno si aspettava di vedere il Catarella de Il Commissario Montalbano accanto alla giovane ballerina ucraina. Che nelle precedenti edizioni dello show di Milly Carlucci è sempre stata affiancata da giovani attori o sportivi. Finendo spesso per innamorarsi del partner di turno, come accaduto nel 2017 con Fabio Basile e nel 2018 con Francisco Porcella. Proprio a quest’ultimi due – che hanno fatto soffrire non poco Anastasia – la Kuzmina ha lanciato una sorta di frecciatina nel corso dell’ospitata a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo.

La frecciatina di Anastasia Kuzmina a Vieni da me

“Questo è l’anno più divertente per me a Ballando con le Stelle. Sono felicissima di ballare con Angelo”, ha dichiarato Anastasia Kuzmina a Vieni da me. Parole che risuonano come una vera stoccata nei confronti dei partner passati e più precisamente nei riguardi di Fabio Basile e Francisco Porcella. Con entrambi Anastasia ha vissuto una passione travolgente e una relazione tormentata. Oggi la danzatrice è felice e serena e sta facendo il possibile per migliorare la tecnica di Angelo Russo.

Anastasia Kuzmina ha messo Angelo Russo a dieta

Anastasia Kuzmina ha messo addirittura Angelo Russo a dieta. Un modo per affrontare al meglio le intense prove e sfide di Ballando con le Stelle, che quest’anno è partito col botto vincendo di continuo contro Amici di Maria De Filippi.