Anastasia Kuzmina: “Con Francisco Porcella è finita: sono arrabbiata e delusa”

Perché Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella si sono lasciati: le dichiarazioni della ballerina

È ufficiale: Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella non stanno più insieme. A confermare i gossip delle ultime settimane è stata la ballerina di Ballando con le Stelle. La 25enne ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, dichiarandosi arrabbiata e delusa per la fine di questa storia d’amore. Soprattutto perché credeva molto in questo rapporto, nato casualmente nel programma di Milly Carlucci. “Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile. Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, ha confidato l’ucraina. Anastasia, che in passato ha avuto un breve flirt con Fabio Basile, ci ha tenuto a precisare che Porcella non è stato un “buon fidanzato”.

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina: l’ombra del tradimento

“Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme. Diciamo che qualche messaggino l’ho trovato e anche qualche comportamento strano mi aveva sollevato dei dubbi, ma ho voluto, soprattutto all’inizio, fare finta di nulla”, ha raccontato Anastasia Kuzmina. “Noi stavamo bene insieme. L’unica cosa che mi faceva soffrire è che non mi faceva mai tanti complimenti. Una volta gli ho chiesto perché si era innamorato di me e non ha saputo trovare le parole giuste. Ci sono rimasta male”, ha aggiunto la giovane. Stando a quanto rivelato da Anastasia, la storia con Francisco è finita all’inizio di novembre.

Anastasia Kuzmina: dallo psicologo dopo Francisco Porcella

“Sono arrabbiata e delusa. Capisco quello che le donne provano quando sono prese in giro da uomini indecisi. Sto andando da uno psicologo e poi parlo molto con mia madre che vive a Roma”, ha ammesso Anastasia Kuzmina.