Angelo Russo a Ballando: la dieta di Anastasia Kuzmina

Ballando con le stelle, Angelo Russo svela la dieta di Anastasia Kuzmina: ecco come si sta rimettendo in forma

Angelo Russo a Ballando con le stelle quest’anno è arrivato con un obiettivo preciso. L’attore non punta solo a fare bella figura come ballerino ma, come raccontato a Nuovo TV, sta anche seguendo una particolare dieta sotto la supervisione di Anastasia Kuzmina, la sua insegnante nello show di Milly Carlucci. Lo scopo? Mettersi in forma, naturalmente. Anastasia, come raccontato da Russo durante l’intervista, lo ha messo a stecchetto e, da quando lo segue, punta a far perdere al suo compagno di avventura circa 10 chili (anche se si accontenterebbe solo di cinque).

Angelo Russo a Ballando con le stelle con l’obiettivo di mettersi in forma: cosa prevede la dieta di Anastasia Kuzmina

La dieta che Anastasia Kuzmina sta facendo seguire ad Angelo Russo a Ballando con le stelle prevede l’eliminazione di: dolci, pane e pasta. L’attore, ha spiegato poi durante l’intervista, sta anche evitando (ovviamente) di bere alcolici e sta seguendo un allenamento intenso alternato a sedute di fisioterapia. I suoi pasti sono a base di petto di pollo, insalata e verdure di vario genere. Per questo motivo, riferendosi ad Anastasia, Angelo ha dichiarato: “Mi sembra un sergente di ferro. Però già mi sento più leggero, mi muovo meglio e riesco a piegarmi”.

Ballando con le stelle: Angelo Russo sogna Montalbano nello show

Per Angelo Russo a Ballando con le stelle sta già facendo il tifo tutta la squadra di Vigata. L’attore, come molti sapranno, è conosciuto dal pubblico del piccolo schermo sopratutto per il suo ruolo ne Il Commissario Montalbano. Per questo motivo, durante la sua intervista a Nuovo TV, Russo ha confessato di avere oggi un desiderio, ovvero quello di vedere Luca Zingaretti esibirsi, come ballerino per una notte, a Ballando con le Stelle. Qualcuno accoglierà la sua richiesta? Staremo a vedere.