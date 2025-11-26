Amoroso e la figlia “sparite”, come stanno davvero? La verità nella foto di Emma Marrone

Emma Marrone rompe il muro di riservatezza di Alessandra Amoroso e pubblica sui social uno scatto della collega salentina e di sua figlia, Penelope, venuta alla luce lo scorso 6 settembre. L’artista di Galatina, dopo aver annunciato la nascita della piccola, è sparita dai ‘radar’ pubblici. Sui social non ha quasi più postato nulla e non ha più partecipato ad alcun evento legato al mondo dello spettacolo. Scelta più che comprensibile, certamente dettata dalla volontà di godersi appieno la nuova avventura della maternità. Al suo fianco c’è il neo papà, Valerio Pastore. Anche lui è riservatissimo. Per questo, la foto divulgata in una storia Instagram nelle scorse ore da Emma è subito diventata virale. Tra l’altro ha messo a tacere qualche voce maligna…

Emma Marrone immortala Amoroso e la figlia Penelope

Emma ha fatto apparire uno scatto in cui si vede l’amica e collega in treno, intenta a cullare la piccola Penelope. “La pezza + La pezzettina di cuore”, ha scritto Marrone, impreziosendo il post con un cuoricino rosso. I fan che temevano che Amoroso non mostrasse se stessa e la figlia per qualche ipotetico problema di salute possono dormire sonni tranquilli. Alessandra sta benone, Penelope anche. Semplicemente la Cantante sta vivendo le prime settimane da neo mamma in tranquillità e in famiglia, lontana dal trambusto del chiacchiericcio social.

Lo sfogo di Alessandra Amoroso

Che tutto stesse filando liscio, lo si era capito anche lo scorso 12 ottobre, quando Amoroso si rese protagonista di un pesante sfogo su Facebook. Motivo della sua arrabbiatura? L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi aveva spiegato di aver portato la figlia da un osteopata

Perché alcune pagine hanno ipotizzato che Penelope avrebbe problemi seri di salute? Perché di recente, mamma Alessandra ha portato la figlia da un osteopata per una visita per nulla allarmante. Nonostante ciò, c’è chi ha iniziato a ‘ricamare’ sulla vicenda, arrivando a sostenere che alla bimba avrebbero potuto non crescere correttamente le ossa.

C’è persino chi ha dato per scontato che Penelope avesse problemi di salute seri. Una serie di illazioni prive di qualsiasi fondamento. Si sa, però, che quando in rete una voce inizia a circolare si può verificare l’effetto valanga. Vale a dire che c’è chi comincia a farfugliare stupide teorie, venendo poi seguito da altri bontemponi che aggiungono di volta in volta dettagli inventati alla prima voce, che già era priva di logica e non corrispondente al vero. Per evitare ciò, Amoroso era intervenuta usando toni duri.

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”, aveva chiosato la cantante in riferimento a chi aveva cominciato a fare circolare le suddette false indiscrezioni.