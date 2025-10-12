“Sua figlia potrebbe non svilupparsi”, ira di Alessandra Amoroso: come sta davvero la figlia

Alessandra Amoroso infuriata, giustamente. La cantante salentina è diventata mamma per la prima volta lo scorso 6 settembre, accogliendo assieme al compagno Valerio Pastore la piccola Penelope. Nelle scorse ore, sui social, è circolata una voce tremenda riguardante la neonata. Diverse pagine Facebook hanno cominciato a far circolare sciocche e insensate ipotesi circa la non corretta crescita della bimba. Addirittura c’è chi ha sostenuto che alla piccola potrebbero non svilupparsi le ossa nel modo corretto. Amoroso, leggendo simili fake news, è intervenuta con un post per smentire il tutto.

Le fake news orrende circolate sulla salute della bimba di Alessandra Amoroso

Perché alcune pagine hanno ipotizzato che Penelope avrebbe problemi seri di salute? Perché di recente, mamma Alessandra ha portato la figlia da un osteopata a Roma. Il professionista in questione è specializzato nel trattare neonati e bambini. Dopo aver incontrato la cantante e la neonata ha condiviso uno scatto sui social, scrivendo un tenero commento a corredo della foto in cui si vede l’artista pugliese sorridere e abbracciare il suo frutto d’amore: “La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope con la differenza che Penelope, per 9 mesi, è l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno”.

Il post in questione, anche se non ha nulla di allarmistico, ha generato le più folli tesi circa la salute di Penelope. “Alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa”, ha sostenuto una pagina Facebook. Un’altra ha scritto che le “condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”. Altri utenti si sono avventurati in ipotesi prive di fondamento, dicendo che la neonata potrebbe soffrire di non meglio precisate complicazioni. C’è poi chi ha sparato altre falsità orrende, affermando che Amoroso avrebbe dichiarato che Penelope ha non è la sua prima figlia e che era già madre di un’altra bimba. Naturalmente trattasi di fake news. E infatti Amoroso è intervenuta con un post su Facebook, pubblicando le sciocchezze dette sul suo conto e sottolineando che le voci circolate sulla sua bimba sono frutto di bugie.

Lo sfogo della cantante

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”, ha chiosato la cantante in riferimento a chi ha fatto circolare le suddette indiscrezioni. Penelope, è bene specificarlo, non ha alcun problema. E non è assolutamente vero che le sue ossa non si stanno sviluppando in modo corretto.