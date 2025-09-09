Alessandra Amoroso è diventata mamma: foto della figlia, come sta e reazioni

Alessandra Amoroso, 39 anni, ha partorito ed è diventata mamma per la prima volta, accogliendo la figlia Penelope Maria. La bimba, come rivelato da diverse indiscrezioni nelle ultime ore, non è venuta alla luce oggi, bensì sabato 6 settembre. Però solamente lungo la serata di martedì 9 settembre, la cantante ha fatto sapere, tramite un post social, di essere diventata madre. Giustamente e comprensibilmente ha voluto vivere i primi giorni dopo il parto nella più assoluta tranquillità e privacy.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore genitori: è nata la figlia Penelope

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025″, ha scritto l’ex allieva di Amici a corredo di una serie di scatti in cui ha anche mostrato la neonata in braccio al neo papà Valerio Pastore, il tecnico del suono con il quale la cantante fa coppia dal 2023. Tra le storie Instagram, Amoroso ha poi pubblicato un paio di foto assieme a tutti i professionisti che l’hanno seguita durante il parto e la gravidanza.

Come stanno la neo mamma e la figlia Penelope Maria

Come poc’anzi accennato, da ieri si sussurrava che l’artista salentina fosse diventata mamma. C’è anche stata qualche polemica sul web e chi ha fatto trapelare l’indiscrezione si è beccato alcune critiche. C’è infatti chi ha sostenuto che l’annuncio del parto avrebbero dovuto farlo i genitori e che non è stato un bel gesto aver spoilerato la nascita. Discussioni che lasciano il tempo che trovano. L’importante è che tutto sia filato liscio e che Penelope Maria e la neo mamma stiano bene. A giudicare dagli scatti e dal tono dei post di Alessandra ogni cosa è andata per il verso giusto.

Le reazioni alla notizia della nascita

Il post con cui è stata data la notizia della nascita della piccola è stato preso d’assalto su Instagram. In pochi minuti sono piovuti migliaia di commenti. Tantissimi i fan che si sono congratulati con i neo genitori e che hanno augurato il meglio alla bimba appena venuta la luce. Molti anche i vip che hanno esternato vicinanza e gioia per il lieto evento. Tra questi Emma Marrone, Benjamin Mascolo, Matilde Gioli, Teresa Langella, Giorgia, Elettra Lamborghini, Mara Venier, Anna Tatangelo, Lorenzo Jovanotti, Elisabetta Canalis, Eleonora Pedron e molti altri.