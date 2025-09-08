Alessandra Amoroso “ha partorito”: le news sul parto ‘in segreto’ agitano i fan

Ebbene sì, sembra che Alessandra Amoroso abbia partorito. Per il momento, però, da parte della diretta interessata non sono arrivate notizie ufficiali. A svelare questa lieta svolta sono alcune indiscrezioni, che in queste ore stanno facendo il giro del web e stanno mandando in tilt i suoi fan. Di sicuro, la sua è stata una delle gravidanze più seguite dal pubblico italiano. Questo anche perché lei stessa ha reso tutti complici di questo bellissimo momento, salendo sui palchi delle città italiane con il pancione in questi ultimi mesi.

Secondo quanto più di un utente fa sapere a Deianira Marzano, sembra che la Amoroso abbia dato alla luce la sua prima figlia a Roma, nel pomeriggio di ieri. L’esperta di gossip ha riportato in queste ore su Instagram la segnalazione che aveva ricevuto ieri: “Alessandra Amoroso ha partorito oggi pomeriggio a Roma”. Qualcun altro poi conferma che è appunto nata Penelope (questo il nome che la cantante e il suo compagno Valerio Pastore hanno scelto per la loro prima figlia).

Non finiscono qui le segnalazioni che confermano che il parto è appunto avvenuto. Amedeo Venza ne riceve un’altra proprio in queste ore: “Ho appena visto i genitori di Alessandra Amoroso qui in ospedale dove lavoro, forse ha partorito?”. L’esperto di gossip non dice la sua, in quanto è chiaro che per il momento queste sono solo indiscrezioni. Il parto, si sapeva, era imminente. Dunque, è facile pensare che la cantante abbia effettivamente dato alla luce la sua prima figlia e che, per il momento, stia preferendo godersi il momento senza condividerlo con il pubblico.

Inoltre, proprio in questi giorni, la Amoroso risulta assente sui social network, dove ha sempre tenuto aggiornati i fan sulla sua gravidanza. Questo dettaglio alimenta i sospetti legati al parto e i fan già festeggiano. Il tutto sta accadendo a poche settimane di distanza dalla bellissima e inaspettata proposta di matrimonio che Valerio ha deciso di fare ad Alessandra, a grande sorpresa. La cantante salentina, non solo allarga la sua famiglia, ma è pronta a diventare la moglie del suo compagno di vita, in quanto ha risposto alla proposta con un bel sì.

Lei stessa, lo scorso mese di marzo, aveva annunciato di essere in dolce attesa, facendo una sorpresa ai fan che dai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi la seguono con passione. Ora non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte della stessa cantautrice 39enne sulla nascita della sua prima figlia Penelope.