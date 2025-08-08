Alessandra Amoroso, proposta di nozze ‘perfetta’ di Valerio Pastore: video e reazione

Concerto con proposta di matrimonio: Alessandra Amoroso e il compagno Valerio Pastore diventeranno marito e moglie. Il tecnico del suono ha chiesto la mano alla cantante nella tappa finale del suo tour. All’evento musicale, che si è svolto a Lecce giovedì 7 agosto, Pastore, davanti a tutta la folla accorsa per ascoltare l’ex allieva di Amici, è salito sul palco con un mazzo di fiori e, come vuole la tradizione, si è inginocchiato ed ha fatto apparire l’anello. La popstar, d’istinto, ha scandito affettuoso e sorpreso “ma sei impazzito?” mentre Pastore le infilava il prezioso al dito.Tutto ‘perfetto’. Poi il bacio pieno d’amore che è valso un “sì”. Tradotto, e matrimonio sia!

Naturalmente, il pubblico presente a Lecce, quando ha capito che cosa stava accadendo, ha cominciato a urlare e ad applaudire. Il gesto del tecnico del suono è stato apprezzato da tutti. Per Alessandra Amoroso è un momento d’oro. Con il compagno tutto procede a gonfie vele e, come è noto, tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta. Darà alla luce la piccola Penelope. Ha reso nota la gravidanza lo scorso luglio. Il termine è previsto per il 9 settembre. Dunque la dolce attesa è agli sgoccioli.

La Amoroso, nonostante il pancione, quest’estate non si è fermata un attimo. Ha cantato in svariate occasioni, portando a termine il tour. Ha spiegato che la gravidanza non è stata un problema per le sue performance. Certo ha dovuto prendere qualche precauzione, ma la si è vista esibirsi con un’incredibile energia. Al suo fianco è sempre stato presente Pastore. Il 31enne è una persona riservata e non amante dei riflettori. Da quando fa coppia con Alessandra non ha mai sfruttato in alcun modo la popolarità della compagna Per questo, la proposta di matrimonio fatta durante il concerto ha lasciato molti fan piacevolmente a bocca aperta.

Lo sfogo di Alessandra Amoroso contro le critiche

Nei giorni scorsi, la cantante, in un’intervista concessa a Grazia, si è lasciata andare a uno sfogo, replicando a chi le ha mosso critiche per aver proseguito il tour nonostante la dolce attesa: