Alessandra Amoroso, come vive la maternità: cambiamenti e sfogo

Qualche mese fa Alessandra Amoroso ha annunciato di essere incinta. La cantante sta aspettando nello specifico una femminuccia, Penelope Maria, che potrebbe nascere a settembre. Intanto ha iniziato il suo tour in giro per l’Italia, che non si è fermato nemmeno adesso che è in dolce attesa. In una recente intervista l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha spiegato come sta vivendo la sua maternità, raccontando cosa è cambiato nella sua vita ed abbandonandosi anche ad un piccolo sfogo.

E’ da poco iniziato il nuovo tour di Alessandra Amoroso che ha deciso di non fermarsi neppure adesso che è in dolce attesa. La cantante, qualche mese fa, ha difatti annunciato ai suoi fan di essere incinta. La bambina nascerà molto probabilmente a settembre e si chiamerà Penelope Maria in onore di sua nonna. In una recente intervista la vincitrice dell’ottava edizione Amici di Maria De Filippi ha raccontato come sta vivendo la sua gravidanza. Nello specifico ha rivelato cosa è cambiato nella sua vita da quando ha scoperto di essere in dolce attesa.

Alessandra ha affermato di essere “in uno stato di grazia” e di essere contenta di poter portare con sé sul palco la sua bambina, anche se ancora non è nata. Ha spiegato che adesso nel cantare si aiuta con la sua cassa armonica per non sforzare le corde vocali e che qualcosa è cambiato dentro di lei. Nello specifico Amoroso ha dichiarato di avere più consapevolezza delle sue scelte personali e artistiche e delle persone che le stanno accanto. Ha aggiunto di aver smesso di giudicarsi troppo e di concentrarsi sul ‘qui e ora’.

La cantante si è successivamente abbandonata ad alcune considerazioni in merito alla maternità. In particolare si è definita una privilegiata, sottolineando come le donne oggi siano tutelate fino ad un certo punto. Alessandra ha difatti evidenziato come talvolta queste si vedano costrette a rinunciare all’avere figli per non perdere il lavoro oppure a fare una scelta difficile nel conciliare maternità e passione, famiglia e lavoro.