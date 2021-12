Amici Zerbi vs. Pettinelli, volano ancora stracci per Sangiovanni: “Rincogl..”

Anche nella puntata di domenica 5 dicembre 2021 i due insegnanti non se le sono mandate a dire: conti ancora in sospeso tra loro

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno litigato ancora ad Amici 21. Un momento che ormai non manca mai nelle puntate del talent show e c’è stato uno scontro anche nella puntata di domenica 5 dicembre 2021. Come è già successo, anche oggi hanno discusso per diatribe esplose l’anno scorso, ovvero per Sangiovanni e Aka7even. Anna nelle passate settimane ha fatto presente al collega che Aka è volato agli MTV Awards, così oggi Zerbi ha risposto facendo presente il nuovo traguardo di Sangiovanni. In realtà però i due hanno iniziato a bisticciare appena Maria De Filippi ha dato la parola a Zerbi, che ha chiesto alla produzione di far ascoltare i nuovo inediti di LDA, Luigi e Nicol.

Sentendo tutto ciò, Anna Pettinelli ha domandato come mai si sarebbero esibiti solo loro tre con i nuovi inediti e Rudy le ha spiegato di averlo semplicemente chiesto. La prof sembrava un po’ risentita di questa cosa, ha anche provato a portare Lorella Cuccarini dalla sua parte ma non ci è riuscita. “Perché sei così piccata? Sentiamo questi inediti, qual è il problema”, ha replicato infatti Lorella. Quest’ultima insomma non aveva alcun problema con le tre esibizioni dei tre allievi di Rudy. Così proprio Zerbi ha avuto l’ultima parola, invitando la collega a dispiacersi di non averci pensato lei. Poi le ha comunicato che c’era un video per lei.

Il video era su Malibù di Sangiovanni brano più ascoltato di Spotify del 2021. Nelle immagini c’era proprio l’esibizione dell’ex allievo al Serale dell’anno scorso, con una Anna Pettinelli annoiata e scocciata quando la inquadravano. Zerbi ha fatto notare proprio questo, dicendo che aveva una faccia allegra. Qui si è aperto lo scontro. Rudy ha detto: “Si vedeva che lo apprezzava sin dal primo giorno, il cecchino Pettinelli che non sbaglia un colpo, era proprio una gioia”. La Pettinelli lo ha subito corretto: “Sei talmente rincogli…to che non ti ricordi le cose”.

Quindi ha spiegato che anche lei avrebbe voluto Sangiovanni, solo che il cantante scelse Zerbi. Dallo sceglierlo per averlo in squadra alla guerra fu un attimo: come ha ricordato Rudy, la Pettinelli iniziò ben presto a criticare Sangiovanni finendo con il famoso libro delle barre. Per Anna invece era una cosa quasi scontava: lei criticava Sangio, Zerbi criticava Aka7even. E mentre loro litigano, Lorella si ripara i timpani e procede per la sua strada. Come ha detto lei stessa, scherzando, tra i due litiganti il terzo gode. Proprio Lorella infatti ha un’allieva che oggi si è presa una standing ovation e un inchino importante.