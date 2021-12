Amici 21, Sissi da brividi: standing ovation, Christian De Sica si inchina

L’allieva ha portato in scena una versione dei Queen da applausi: studio e classe in piedi, l’attore la omaggia con un inchino

L’esibizione di Sissi ad Amici 21 di oggi è stata da brividi. Un’intensità bellissima e profonda dalla prima all’ultima nota, che di sicuro avrà tenuto incollati ad ascoltarla per tutto il tempo anche il pubblico di Canale 5. Oltre a quello in studio, che l’ha applaudita a lungo. Forse anche perché con l’esibizione di oggi Sissi ha mostrato di avere tanto altro oltre a ciò che ha mostrato nel suo inedito Come come, pieno di ritmo. Quale canzone ha cantato oggi Sissi? Nella puntata del 5 dicembre 2021 si è esibita con uno dei brani che ha fatto la storia della musica. E di sicuro tra i più amati di sempre.

Sissi ad Amici 21 ha cantato Bohemian Rhapsody dei Queen, in una versione più soft rispetto all’originale. La scelta è ricaduta su questo brano forse perché contiene la parola “mama” e Sissi ha scelto di dedicarlo a sua madre, appunto. La gara tra cantanti di questa puntata prevedeva infatti che gli allievi dedicassero l’esibizione a qualcuno. Il giudice esterno è di tutto rispetto: Christian De Sica. L’attore è rimasto affascinato da tutti i cantanti della scuola, da chi più e da chi meno certo, ma tutti lo hanno colpito.

Forse abituato a dare voti a Tale e Quale Show, come lui stesso ha detto scherzando, non si aspettava di trovarsi davanti dei talentuosi giovani ragazzi e delle talentuose giovani ragazze. Così, esibizione dopo esibizione, ha riempito di complimenti tutti. Sissi lo ha colpito in modo particolare, è stato subito chiaro. Sono bastati pochi secondi di esibizione affinché lui si girasse verso i professori e facesse un gesto con la mano per far capire “ammazza che brava”. E sì, oggi Sissi lo è stata davvero tanto, soprattutto è stata molto emozionante.

Per tutti questi motivi, appena Sissi ha finito di cantare lo studio è esploso in un sentito e sonoro applauso. Non solo applausi, ma c’è stata una standing ovation per Sissi ad Amici 21. La sua esibizione insomma è piaciuta davvero tanto, così tanto anche a De Sica che non solo le ha dato un 9 ma ha lasciato la postazione da giudice per applaudire l’allieva. De Sica si è anche inchinato a Sissi, che poi si è voltata e ha visto tutti i suoi compagni di classe in piedi. Christian De Sica ha aggiunto: “È nata la nuova Streisand, una voce così è unica. Sono anni che non ne sento, cosa le vuoi dire”.