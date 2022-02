Amici, Zerbi imbambolato con la Tocca: Maria sconvolta, Todaro commenta

Ormai si sa: per ogni Francesca Tocca che entra in studio ad Amici c’è un Rudy Zerbi che smette di funzionare. Ed è successo anche oggi, succede anche in questa edizione con il marito di Francesca presente, anche perché Raimondo Todaro sa stare al gioco. Maria De Filippi si diverte sempre a prendere in giro Zerbi, lo ha fatto anche oggi, ma forse la reazione di Rudy di questa puntata era inaspettata anche per la conduttrice! C’è stata una dimostrazione di una coreografia di latino per l’esibizione di Leonardo, un nuovo allievo di Alessandra Celentano. L’hanno dimostrata Francesca e Vincenzo Durevole, ex allievo della scuola che è tornato tra i professionisti.

Appena Francesca è entrata in studio e si è messa in posizione, quindi prima di cominciare, la De Filippi ha parlato con Zerbi. O meglio, avrebbe voluto parlare con lui: Rudy era imbambolato con la Tocca e non ha sentito Maria! La conduttrice infatti lo ha interpellato: “Allora Zerbi tu non ricevi le prove… Pronto? Zerbi?”. Il professore era incantato dalla ballerina al punto da non aver neanche sentito che Maria stava parlando con lui. Poi Zerbi si è reso conto che era stato interpellato e si è voltato verso Maria. Quest’ultima si è rivolta a Todaro: “Raimondo a me dispiace, è spudorato”.

Non è la prima volta che Zerbi si incanta con la Tocca, anzi è una costante da anni e già una volta è stato bacchettato. Ed è per questo che Maria gioca con lui. Zerbi comunque ha risposto alla conduttrice: “Stavo controllando se tutto fosse a posto nella coreografia. Che c’è? Ma perché mi devi disturbare, proprio ora?”. Maria gli ha spiegato che avendo visto le prove e sapendo cosa avrebbe ballato Francesca aveva pensato a come avrebbe reagito lui. Quindi Zerbi: “Come mai pensi a me quando c’è Francesca, come mai che io penso a lei e non a te?”.

Francesca non ha detto nulla, è rimasta nel suo ruolo di ballerina professionista e ha mantenuto la concentrazione, ma le è scappato qualche sorriso. Ci sono state però grandi risate in studio, gli stessi Maria e Rudy hanno riso. Anche Todaro si è fatto una risata, poi ha ammesso: “Maria io sono consapevole che Francesca è patrimonio nazionale, quindi…”. Poco prima, però, Zerbi ha scherzato anche sulla presenza di Todaro chiedendo a Maria di fargli godere l’esibizione in pace prima di dover scappare dal collega per tutto lo studio. Todaro però non si è scomposto e Rudy si è risparmiato la corsetta.