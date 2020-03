Amici Var Cannito e Vessicchio intervista: appunti ai prof e possibile trofeo

Vessicchio e Cannito spiegano qual è il ruolo del Var di Amici 19

La giuria Var di Amici 2020 ha diversi ruoli importanti. E, questa volta, sono stati Beppe Vessicchio e Luciano Cannito a spiegarli con più precisione, considerato che, da casa, non è ancora chiarissimo quello che fanno. Solo dopo la litigata con Alessandra Celentano è emerso qualcosa di più! Non è stata chiamato Var a caso: proprio come quello del calcio, vengono visti e rivisti tutti i “falli” di cantanti e ballerini. Le esibizioni dei concorrenti di Amici 19 sono sempre sotto l’occhio vigile (fissato su svariati schermi!) dei giudici tecnici.

Perché sono stati scelti Vessicchio e Cannito come Var di Amici?

A Tv Sorrisi e Canzoni, Vessicchio ha spiegato come mai Maria De Filippi abbia voluto questa nuova figura all’interno del talent show: “Tutti, dai professori agli stessi giurati Vip, hanno uno ‘storico’ con i concorrenti che li coinvolge in pregiudizi del tutto umani. Noi invece rimaniamo distaccati”. Sì, perché non solo i concorrenti hanno litigate e simpatie reciproche (avete saputo della telefonata completa di Gaia e Martina?), ma anche i professori con gli allievi. Luciano Cannito ha chiarito ancora meglio: “In televisione, durante l’esibizione, vedete Maria, il giudice e il ballerino che danza. Io guardo più telecamere puntate solo sul ballerino. Mi basta un cenno della mano perché un tecnico dedicato riporti indietro l’esibizione e me la faccia rivedere al rallentatore”.

Amici Var, compiti Cannito e Vessicchio: giudizi tecnici e appunti ai professori

Non bloccano solo le performance di cantanti e ballerini di Amici 19 per spiegare cosa c’è stato di sbagliato, ma fanno anche altro, come ha raccontato Cannito: “Per ogni esibizione, lasciamo degli appunti che la produzione fa avere ai professori e se serve anche ai ragazzi per migliorare”. Perché intervengono di rado? Questa, la spiegazione: “Perché di solito non ci sono grosse discrepanze tra la nostra visione e quella generale. Ma se dicono una cosa non vera, dobbiamo intervenire. Quando è servito, come è noto, mi sono fatto sentire!”.

Trofeo Var ad Amici 2021?

Nelle anticipazioni della finale di Amici 2020 non si fa cenno ad alcun trofeo dato dal Var, ma entrambi i giudici tecnici auspicano che, l’anno prossimo, possa essere preso in considerazione: “Sarebbe un bel riconoscimento – ha spiegato Vessicchio –. Anche al Festival i cantanti che ricevono i premi della critica sono strafelici. Per alcuni risulta una forma di vittoria coerente con le proprie scelte artistiche”.