Amici, un noto ex allievo scomparso nel nulla: mistero risolto

Molti telespettatori, fan di Amici di Maria De Filippi, si sono preoccupati in questi mesi per l’improvvisa scomparsa di un ex allievo, assai discusso. Chi ha seguito la 19esima edizione del talent show di Canale 5 non può aver dimenticato Nicolai Gorodiskii. Il ballerino di origini ucraine, cresciuto in Argentina, è arrivato fino alla finale. Nel corso dell’ultima puntata del Serale, non è riuscito a conquistare la vittoria nella sezione ballo, in quanto è stato battuto dal collega Javier Rojas.

Dopo essersi scontrati più volte all’interno della Scuola, i due ballerini hanno dato prova del loro ricongiungimento trascorrendo parte del lockdown legato al Covid-19 insieme nel 2020. Una grande sorpresa per i fan, i quali credevano che tra loro non ci sarebbe stata più un’amicizia. Ma ecco che dalla fine del 2022 non sono state condivise dallo stesso Nicolai su Instagram più notizie. Infatti, il suo ultimo post sul social network risale a dicembre 2022.

Gorodiskii aveva condiviso diversi scatti che lo ritraevano mentre si esibiva al Red Carpet Ballet Gala a Roma il 26 dicembre, evento organizzato da Luciano Cannito. Da quel giorno in poi, i fan non hanno più ricevuto alcun aggiornamento da parte dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Molti hanno iniziato a pensare che la sparizione fosse collegata alla guerra in Ucraina, dove lui è nato.

Ma ecco che ora, mentre Maria De Filippi prepara la nuova edizione del talent show tra casting e scelte sui professori, il mistero viene risolto. Il Vicolo delle News fa sapere dove effettivamente si trova Nicolai e che fine ha fatto. Fortunatamente il ballerino sta bene e al momento si trova in Spagna. Pare abbia appena concluso un workshop insieme alla sua connazionale Lady Romanova.

I due ballerino collaborano attualmente con la compagnia Dancepher Ballet. Quindi i fan possono dormire sogni tranquilli, in quanto le notizie su Nicolai di Amici 19 sono positive. Infatti, il ballerino è impegnato con questa compagnia spagnola. L’ex allievo del talent show di Canale 5 sarebbe molto sereno.

Nonostante questo, ha preferito – non si conosce il motivo – evitare in questi mesi di condividere aggiornamenti sul suo profilo social. I fan possono comunque essere soddisfatti del fatto che Nicolai sta bene e sta andando avanti con la sua carriera, grazie al suo grande talento nella danza.