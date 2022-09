Su Twitter qualcuno direbbe: Raimondo Todaro ha deciso di parlare la lingua della verità. Questa frase può riassumere ciò che l’insegnante sta facendo dall’anno scorso con Alessandra Celentano. Di sicuro è un professore che non solo sa tenerle testa, perché ce ne sono stati anche altri, ma soprattutto riesce a contestarla con dati alla mano. Insomma, non attacca mai così a caso e lo ha dimostrato ancora una volta nella puntata di Amici 22 di domenica 25 settembre 2022.

Non è la prima volta che succede, già nel Serale scorso l’ha zittita con l’aiuto di Stefano De Martino. Stavolta invece lo ha fatto parlando di Elena D’Amario. L’argomento della discussione del giorno era il banco di Asia Bigolin, una ballerina che non ha mai studiato danza e che Todaro ha scelto nella prima puntata. Lui è ben consapevole di tutti i limiti della ballerina, tuttavia ha deciso di scommettere su di lei. Il programma lo consente, lui ha deciso di farlo e non ha in alcun modo violato il regolamento.

Inutile dire che Alessandra Celentano la pensa in modo diverso, per lei è un banco regalato per cui ha messo in difficoltà Asia per dimostrare che non merita quel posto. Avrebbe persino fatto entrare una sfidante senza neanche conoscerla pur di mandare a casa la ragazza. Lo scontro di fuoco tra Celentano e Todaro si è acceso quando lui ha detto che la maestra spesso ci prende, ma qualche volta no. Errore per la Celentano: lei non sbaglia mai. A queste parole, Raimondo ha ricordato il pensiero della Celentano su Elena D’Amario.

Si è imbattuto in un video in cui quando Elena era allieva la maestra aveva detto che non meritava il banco. E la carriera di Elena D’Amario parla da sola. La Celentano ha smentito, ma Maria ha fatto entrare Elena che ha confermato. Nel corso dell’anno, ha aggiunto Elena, la maestra ha cambiato idea su di lei, però è vero quanto riportato da Todaro. Alessandra Celentano inchiodata: non ha potuto fare altro che incassare il colpo.

Elena ha deciso di dire due parole su Asia perché lei è tra i professionisti che scelgono gli allievi ai casting. Quindi ha elencato tutte le qualità dell’allieva, ma mentre lei parlava Alessandra Celentano l’ha interrotta: “Non me ne faccio niente”, ha detto. Sentendo queste parole, Elena D’Amario ha sbottato: “Va beh lei no, ma magari Raimondo sì”. E non è la prima volta che Elena tiene testa alla Celentano.

La discussione tra Celentano e Todaro ad Amici 22 su Asia è proseguita. “Devo andare a fare lezioni di yoga”, ha detto Raimondo perché la collega non lo lasciava parlare. La maestra vorrebbe metterla in sfida, Raimondo può rifiutare la sfida secondo il regolamento.

Anche con l’entrata in studio di Giuseppe Giofrè è arrivata un’altra batosta: la Celentano è finita con le spalle al muro. Il professionista, oggi giudice di una gara, ha testimoniato: “Comunque mi ha fatto ballare con una busta in faccia”. Questo perché secondo la Celentano lui era bravo solo espressivamente. Anche in questo caso la carriera di Giuseppe Giofrè parla da sola. Tuttavia ha dovuto darle ragione su qualcosa: “Mi ha sempre detto che io dovevo fare video musicali. In pratica ho fatto quello che diceva lei”. Il punto è come e dove lo ha fatto: a livello mondiale.