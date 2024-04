Amici, Todaro attacca Marisol e Mida? La frecciata in difesa di Gaia

Raimondo Todaro scende in difesa della sua allieva Gaia. Ma, si proceda con ordine. Il caso Gaia ha sicuramente un creato un prima e dopo ad Amici. A causa di un infortunio, alla ballerina è stato comunicato che non potrà ballare per almeno tre settimane. Per fare in modo che restasse nel programma, il suo professore Raimondo Todaro le ha proposto una soluzione: avere una sostituta che balli al suo posto per le prossime tre puntate. Se Aurora (la ballerina sostituta) dovesse essere eliminata, allora anche Gaia sarà costretta a lasciare il programma. Se, invece, si dovesse salvare, allora potrà tornare in gara in semifinale, quando teoricamente sarà guarita. Gaia ha deciso di accettare quest’opportunità, scatenando una forte polemica sia dentro che fuori dalla casetta di Amici.

Oltre a ricevere numerose critiche sui social, anche i suoi compagni non hanno preso bene questa decisione. Diversi allievi credono che sia una situazione ingiusta nei loro confronti, dato che, in questo modo, Gaia potrebbe passare direttamente in semifinale senza dover affrontare le stesse sfide degli altri. Tra coloro che hanno criticato più apertamente la ballerina, ci sono Marisol e l’ex fidanzato Mida. Secondo i compagni, la scelta di Gaia non sarebbe giusta nemmeno per lei stessa, poiché si ritroverebbe con un percorso “sudato” a metà. “Vai avanti con il c*lo di un’altra persona”, è stata la frase emblematica di Marisol che ha fatto parecchio scalpore sul web.

A tal proposito, pare che Raimondo Todaro abbia lanciato una frecciatina proprio alla ballerina della squadra avversaria. Poco fa, l’ex volto di Ballando con le stelle ha pubblicato un video tratto dalla rubrica “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia, dove lui e Anna Pettinelli si sono guadagnati il primo posto. Il motivo? Lo scorso sabato, durante il guanto di sfida tra i professori, Todaro ha fatto accidentalmente cadere la collega. La scena è diventata subito virale, finendo per vincere persino la classifica de “I nuovi mostri”.

Per festeggiare questo “traguardo“, Raimondo ha condiviso il video sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Arrivare primi col c*lo degli altri”. La frase non è passata inosservata, dato che è proprio identica a quella pronunciata da Marisol nei confronti di Gaia. A detta di molti, infatti, il professore ha voluto mandare una frecciatina a Marisol e a tutti coloro che hanno criticato la scelta presa da lui e la sua allieva, come Mida e gli altri concorrenti di Amici.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo supposizioni dei fan. Infatti, non è chiaro se Todaro abbia effettivamente lanciato una stoccata a Marisol o se la scelta della frase sia stata casuale.