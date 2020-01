Amici, Talisa attacca Karina e si scontra con Skioffi: “Voglio spaccare tutto”

Amici 19, Talisa furiosa per la nuova ballerina Karina: la scenata nel daytime

Nel daytime di Amici 19 di oggi abbiamo assistito a una scenata di Talisa Ravagnani. La ballerina ha reagito male alla presenza di Karina sugli sgabelli dei migliori della scuola. Karina è la nuova ballerina di danza classica ed è subito finita tra i migliori. Dal suo banco Talisa si è lamentata parecchio della situazione ed era circondata da altri allievi che cercavano di calmarla. Di cosa si è lamentata? Dal punto di vista di Talisa, Karina non è una ballerina di danza classica così brava da essere subito definita una delle migliori della classe. Talisa era molto molto nervosa, al punto da avvertire un bisogno di sfogare questo nervosismo e non potendolo fare con un sacco da boxe è finita per sfogare tutto contro gli altri concorrenti.

Talisa ad Amici attacca Karina: “Non merita di stare tra i migliori”

“Non ce la faccio. Lei non merita di stare tra i migliori. Voglio spaccare tutto veramente, sono inca….ta. Devo tirare un pugno, perché sennò…”, queste le parole della ballerina. Prima Francesco e poi altri hanno provato a calmarla, ma non c’è stato verso. Secondo Talisa ci sarebbero ballerine di danza classica più brave di Karina, invece a lei è bastato “alzare una gamba” per prendere voti alti. Poi è arrivato Skioffi, che come ben sappiamo è il suo fidanzato. Il cantante ha fatto una battuta nel tentativo di sdrammatizzare, ma ha solo peggiorato ulteriormente le cose. Talisa è scattata dal banco e ha raggiunto in un lampo il lato opposto dello spazio dove ci sono i banchi in studio. Skioffi allora ha invitato la fidanzata a calmarsi, ma Talisa non ha dato retta neanche a lui.

Amici daytime, Talisa in crisi prima del Serale

Federico si è avvicinato a Talisa chiedendole cosa non andasse bene e lei ha spiegato di aver chiesto a tutti di non scherzare in quel momento, invece lo hanno fatto e questo l’ha fatta innervosire ancor di più. In un secondo momento, Gaia ha consolato la ballerina dicendole che lei è fatta per il Serale, ma Talisa non è così sicura di arrivarci. Forse anche perché lo stesso Timor le ha detto che rischia di non accedere al Serale.