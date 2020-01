Talisa ad Amici in lacrime, Serale a rischio: “Mi deludi”

Amici 19, Talisa di nuovo in lacrime in sala prove con Timor Steffens: un problema sempre presente

Talisa ad Amici 19 sta davvero rischiando di non accedere al Serale. Timor Steffens ha messo in guardia la ballerina per l’ennesima volta in sala prove. Talisa è una ballerina molto valida ed esplosiva, quando è entrata nella scuola sembrava una top player pronta a dare del filo da torcere a tutti. Peccato che in sala prove abbia mostrato delle fragilità, che purtroppo non sta affrontando nel migliore dei modi. Già nelle prime settimane, infatti, la ballerina durante le prove si è mostrata affaticata e senza forze. Lei ha spiegato di avere poca resistenza e ovviamente nella scuola di Amici di Maria De Filippi si lavora tanto, e su più coreografie. Il problema si è presentato e ripresentato più volte, così nel daytime di oggi Timor ha tentato un nuovo modo per spronare la ballerina: metterla di fronte alla realtà.

Talisa rimproverata da Timor ad Amici: la ballerina rischia il Serale

L’insegnante di Amici è stato molto chiaro, ha spiegato a Talisa che sembra quasi che lei si nasconda dietro questa scusa della resistenza. Ha provato a farle capire che deve affrontare il problema, invece lei sembra sbatterci contro senza fare nulla per abbattere questo muro. Talisa si è messa a piangere, consapevole di questo problema: “Non arrivo, e boh. Non lo so. Lo voglio troppo e sono bloccata. Perché sempre gli stessi problemi di resistenza. So che non è la prima volta”. Timor quindi le ha fatto presente che manca poco tempo al Serale e che in quella fase si preparano molte più coreografie. Come potrebbe affrontarlo, se non riesce a lavorare bene neanche al pomeridiano? Timor le ha quindi consigliato di reagire e di non lasciarsi andare davanti al problema. Ha provato ad aprirle gli occhi dicendole che a tratti sembra quasi che usi delle scuse per un problema che in realtà non esiste.

Amici, Timor deluso da Talisa: “Promettimi che non mollerai”

Poi ha aggiunto: “Questo mi delude perché hai tutto ciò che serve. Per favore, devi promettermi che non mollerai ma spingerai. Tu puoi riuscirci facilmente però non mollando”. Talisa ha riprovato la coreografia e stavolta soddisfacendo le richieste di Timor, che ha visto una scintilla. “Quindi per accenderla devo sgridarti?”, ha detto prima di abbracciare la ballerina.