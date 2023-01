Amici, su Capodanno spunta chat di un eliminato: “Non lo meritavo”

Continua a far parlare il caso di Capodanno di Amici di Maria De Filippi. I telespettatori sono molto curiosi di sapere cosa è accaduto all’interno della Scuola nella notte in cui gli allievi hanno accolto l’anno nuovo festeggiando tutti insieme in casetta. Qualcosa di grave è di sicuro accaduto, visto che ci sono state due eliminazioni con tanto di sfide immediate per i diretti interessati. Gli allievi coinvolti nel caso sono stati Tommy Dali, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Wax, NDG e Samu.

Le anticipazioni riportano che i primi due sono stati eliminati. Tommy non ha avuto neppure la possibilità di effettuare una sfida. Al contrario, Valeria ha sfidato Cricca, il quale ha avuto così modo di rientrare nella Scuola. Ed ecco che sui social network i telespettatori stanno facendo varie ipotesi su ciò che potrebbe essere accaduto durante la notte di Capodanno ad Amici 22, lanciando varie teorie. Tra queste c’è quella della noce moscata, che però ormai è stata smentita dalla sorella di NDG.

A parlare ora ci avrebbe pensato Valeria Mancini. Per la prima volta Maria De Filippi ha permesso a un eliminato di fare una sfida per poter rientrare, seguendo un procedimento valutato in base alle dinamiche e alle tempistiche del Capodanno gate. Valeria, però, pare sia convinta che la sua sfida immediata contro Cricca sia stata ingiusta. Questo non per lo sfidante, bensì perché non crede di essere stata protagonista di questo caso.

Secondo quanto riporta Biccy, sta girando su Twitter una presunta conversazione privata avvenuta su Instagram. La chat in questione mostra quella che sarebbe la risposta di Valeria sulla sua eliminazione:

“Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo”.

Sembra che il profilo corrisponda proprio a quello della giovane cantante eliminata da Amici nella puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio 2023. Dunque, pare che Valeria sia abbastanza arrabbiata per il provvedimento che sarebbe ingiustamente caduto su di lei. Eppure le anticipazioni fanno sapere che quando dopo aver perso la sfida contro Cricca, la cantante ha dichiarato: “Se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto”.

Per il momento sembra che la verità su quanto accaduto la notte di Capodanno nel talent show di Canale 5 non uscirà fuori. Di sicuro uno dei due eliminati potrà farsi avanti e svelare al pubblico la verità dei fatti. Intanto, Maria si è rifiutata di mandare in onda i video che riprendono gli allievi incriminati a commettere il fattaccio.