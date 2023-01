Amici 22, caso ‘noce moscata’: ora parla la sorella di NDG

Nelle ultime ore i fan di Amici di Maria De Filippi si stanno ponendo tante domande, in particolare sul caso ‘noce moscata’. Sono tanti i telespettatori che stanno cercando in ogni modo di scoprire cos’è accaduto la notte di Capodanno. Ora a parlare ci pensa la sorella di NDG, Nicolò Di Girolamo. Si chiama Elisabetta e su Twitter sta prendendo le difese del fratello, attualmente al centro dell’attenzione del pubblico.

Cos’è successo la notte di Capodanno? Un fatto grave, solo questo si sa attraverso le anticipazioni della scoppiettante registrazione di ieri. Maria De Filippi ha preferito non rivelare i dettagli dell’accaduto, ma i professori hanno avuto comunque modo di sapere tutto. A questo punto, sono scattate due eliminazioni tra sfide immediate e il ritorno di Cricca nella Scuola!

Ma è rimasto il dubbio su cosa possano aver combinato coloro che sono stati accusati: NDG, Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena e Valeria. I telespettatori hanno iniziato a indagare sulla notte di Capodanno ad Amici 22 e sono spuntate le prime ipotesi, tra cui quella della noce moscata. Su Twitter da ore molti utenti ne stanno parlando. Ed ecco che spunta la sorella di Nicolò.

Quest’ultima risponde prontamente a chi avanza l’ipotesi che siano stati Wax e NDG a gestire il fattaccio: “Che il genio si faccia avanti e abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia”. Non è tutto. Elisabetta, la sorella di NDG, continua a dare delle risposte: “Ragazzi ma di cosa parlate se non sapete con certezza le cose! Attenzione a sparare sentenze senza cognizione”.

La sorella di NDG sembra voler smentire la teoria sulla noce moscata eppure non lo fa in modo esplicito. Infatti, inevitabilmente, la ragazza lascia ancora tutti con il dubbio su cosa possa essere accaduto. L’ipotesi sulla noce moscata potrebbe essere vera in parte. La sorella di Nicolò potrebbe, infatti, in questo modo far capire che la storia è quella ma è stata ingrandita. “Riprendetevi, le inesattezze che state facendo uscire fuori sono spaventose”, scrive ancora Elisabetta, a cui molti chiedono di raccontare la verità in privato.

Al momento, le indiscrezioni non possono rappresentare la verità. Infatti, in queste ore, chiunque potrebbe avanzare delle ipotesi e farle passare per vere. La verità la sanno gli allievi del talent show di Canale 5 e chi lavora al suo interno. Probabilmente non verrà svelato, almeno per il momento, il fattaccio. Maria è stata chiara nel dire di non voler mandare in onda i filmati che riprendono l’accaduto.

De Filippi ha preso questa decisione nel rispetto del pubblico e anche degli stessi ragazzi. Probabilmente la verità uscirà fuori solo quando uno degli allievi presenti nella Scuola la notte di Capodanno avrà modo di parlarne.