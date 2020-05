Amici Speciali, tornano le squadre: la richiesta dei fan su Gaia e Irama

Squadre Amici Speciali, nel talent show si torna ai Bianchi e ai Blu: eliminata la formula dell’ultimo Serale

Tornano le squadre con Amici Speciali. Un elemento di cui probabilmente molti hanno sentito la mancanza nell’ultimo Serale, dove l’accesso alla puntata successiva avveniva attraverso dei gironi e relative classifiche. Un meccanismo che qualcuno ha faticato a comprendere almeno nelle prime puntate, e soprattutto che prevede un bel po’ di cambiamenti nel corso delle serate. Come per esempio le varie giurie che votano nei vari gironi. Questo tipo di problemi non dovrebbero esserci ad Amici Speciali: ci saranno le squadre Bianca e Blu. La conferma è arrivata stamattina con un post sui profili social del talent di Maria De Filippi, in cui è stato anche chiesto ai fan come vorrebbero suddividere i partecipanti nelle due squadre. Difficile stabilire una formazione che va per la maggiore visto che sono arrivati già tanti commenti in poco tempo, ma su due nomi pare che il pubblico abbia le idee chiare…

Amici Speciali anticipazioni, tornano le squadre: chi saranno i Bianchi e i Blu? La richiesta dei fan

Stiamo parlando di Gaia Gozzi e Irama, che i fan non vorrebbero mai e poi mai vedere divisi, a quanto pare. Non solo i loro nomi compaiono quasi sempre nella stessa squadra pensata nei vari commenti, ma c’è anche chi ha scritto un vero e proprio avvertimento. “Basta che mettete Gaia e Irama nella stessa squadra, il resto non mi importa”, ha scritto qualcuno. Evidentemente il pubblico e ancor di più i fan di entrambi già sognano di vedere duetti tra Gaia e Irama piuttosto che vederli sfidarsi in qualche comparata. O chissà, i desideri di qualcuno potrebbero andare anche oltre la musica…. E sfociare nel gossip!

Amici Speciali al via: quanto manca all’inizio dell’edizione Insieme per l’Italia

In attesa di conoscere le squadre Bianca e Blu di Amici Speciali, vi ricordiamo che ormai manca poco all’inizio di questa edizione eccezionale. Manca esattamente una settimana: la data d’inizio infatti è fissata ufficialmente a venerdì prossimo.