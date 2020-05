Amici Speciali prima puntata: Campione, com’è andato l’esordio per Maria

Amici Speciali prima puntata: come funziona il programma, Eleonora Abbagnato assente

La prima puntata di Amici Speciali va in onda questa sera, 15 maggio 2020. Maria De Filippi spiega subito che i concorrenti saranno divisi in due gruppi. Da una parte vediamo la squadra Bianca con Michele Bravi, Andreas Muller, Gaia Gozzi, Random e Giordana Angi, e dall’altra la squadra Blu con Alberto Urso, Irama, Gabriele Esposito, Javier e Alessio Gaudino. I professori presenti in questa speciale edizione del programma sono Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Vessicchio. Mentre a valutare le varie prove ci pensa la giuria composta da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Tra loro ci sarebbe dovuta essere anche Eleonora Abbagnato, la quale è tornata da poco in Italia, dopo aver trascorso i giorni precedenti in Spagna con la sua compagnia teatrale. A dire la loro, nel corso delle varie esibizioni, ci sono anche Daniela Cappelleti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5, Anna Pettinelli per RDS e Alessandro Sansone per Radio 105. Non mancano, ovviamente, i momenti dedicati al divertimento. In particolare, la conduttrice ha pensato bene di creare delle situazioni abbastanza ironiche con i giudici del programma e Zerbi. Ogni puntata ha il suo vincitore, che viene eletto attraverso i vari gironi. Il Campione della prima puntata è Alessio Gaudino.

Gironi prima puntata Amici Speciali: The Kolors, Alessio Gaudino e Michele Bravi Campioni dei tre gironi

Primo girone: Andreas vs The Kolors, Michele vs Gabriele, Gaia vs Alberto. I punti raccolti dalla squadra Blu sono più alti rispetto a quella della squadra Bianchi. Pertanto, quest’ultima ha potuto scegliere se utilizzare la Magic Ball: in dieci secondi il gruppo che sta perdendo può decidere se continuare comunque la gara oppure se provare a vincere con la sfida speciale. Con questa seconda opzione i concorrenti che si sono appena sfidati hanno l’opportunità di scegliere il concorrente che, secondo loro, potrebbe giocarsi la vittoria. Così, la squadra Bianchi nomina per questa sfida speciale Andreas, il quale si ritrova a esibirsi contro The Kolors. I tre concorrenti della squadra vincitrice, ovvero Gabriele, Stash e Alberto, devono ora votarsi a vicenda per eleggere il Campione del primo girone. Anche in questo caso, vediamo trionfare la band.

Secondo girone: Umberto vs Giordana, Irama vs Alessio, Random e Javier. La seconda parte del programma vede ancora in testa la squadra Blu e così Maria chiede nuovamente al gruppo dei Bianchi di scegliere se continuare o se giocarsela con Magic Ball. Viene scelta questa seconda opzione, che vede sfidarsi Giordana e Irama. A vincere questa sfida speciale è la cantante di “Stringimi più forte”. A questo punto, la squadra Bianca vince il secondo girone, con Alessio Campione.

Terzo girone: Alessio vs The Kolors, Andreas vs Irama, Giordana vs Alberto, Michele vs Umberto, Gaia vs Javier, Random vs Gabriele. Vince, questa volta attraverso il televoto, la squadra dei Bianchi, che nomina come Campione Michele. Tra Bravi, Alessio e The Kolors a trionfare è il ballerino.

Prima puntata Amici Speciali: cos’è successo nel corso della serata

Nel corso di questa prima puntata di Amici Speciali sono diversi i momenti che hanno catturato l’interesse del telespettatori, oltre alle varie esibizioni. In particolare, abbiamo visto i presenti in studio commossi di fronte all’esibizione di Michele Bravi, per cui Maria De Filippi ha speso parole molto belle. Il pubblico non ha potuto, inoltre, non notare l’imbarazzo di Alberto Urso, quando si è parlato del suo presunto interesse nei confronti di Gaia Gozzi. Come vi abbiamo già indicato, non sono mancati momenti divertenti per il pubblico, con protagonisti i giudici e, ovviamente, Rudy Zerbi!