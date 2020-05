Alberto Urso, occhi a cuoricino per Gaia: il racconto, Maria però frena

Alberto Urso, occhi a cuoricino per Gaia Gozzi ad Amici Speciali: il racconto

Sembra proprio che Alberto Urso si sia preso una cotta per Gaia Gozzi ad Amici Speciali. Nel corso della prima puntata del talent di Maria De Filippi, i telespettatori hanno visto i concorrenti divisi in due squadre, la Blu e la Bianca. Come abbiamo già visto in passate edizioni della formula classica del programma, cantanti e ballerini si sfidano tra loro per portare i punti nella propria squadra. Ed ecco che, durante il primo girone, a esibirsi tocca a Gaia della squadra Bianca e ad Alberto della squadra Blu, una contro l’altro. Proprio in questa circostanza, Federica Gentile di RTL fa una rivelazione riguardante i due concorrenti, convinta che ci sia del tenero tra loro. In particolare, la conduttrice radiofonica confessa di aver visto, nel pomeriggio, Alberto spostare il suo sguardo verso gli occhi di Gaia. Maria De Filippi sostiene questa tesi, mentre Urso sembra non riuscire a trattenere l’imbarazzo. Federica Gentile è, intanto, certa che sia nato un interesse tra i due concorrenti, ma proprio Maria ci tiene a precisare come stanno le cose.

Amici Speciali prima puntata: Alberto Urso interessato a Gaia Gozzi? Maria De Filippi frena il gossip

“Due occhi azzurri che mi guardavano che a un certo punto si distraevano e guardavano altri occhi azzurri”, dichiara Federica Gentile nel corso della prima puntata di Amici Speciali, su Alberto e Gaia. Pare, però, che da parte della Gozzi non ci sia alcun interesse amoroso nei confronti del collega. Maria stessa frena la conduttrice radiofonica: “Non c’è nulla, c’è un interesse unilaterale”. La conduttrice, sorridendo, fa intendere che Urso potrebbe essere realmente interessato a Gaia, la quale però non ricambierebbe. Proprio la Gozzi racconta di aver notato un particolare atteggiamento di Alberto. “C’è stato un periodo che bussava alla porta del mio camerino e poi rimaneva impalato”, afferma Gaia, ridendo.

Gaia Gozzi ad Amici Speciali: il pubblico vorrebbe vederla insieme a Irama

Alberto ammette di essere una persona molta timida e probabilmente questo l’ha portato a tenere un particolare atteggiamento con Gaia. Il pubblico, attualmente, sogna di vedere invece la Gozzi insieme a Irama! Sono diversi i fan che addirittura hanno richiesto di inserire i due concorrenti nella stessa squadra. Il programma ha, però, scelto di dividerli!