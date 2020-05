Amici Speciali, anticipazioni seconda puntata da tre concorrenti (Video)

Anticipazioni Amici Speciali, primo video sulla seconda puntata di venerdì 22 maggio

Le ultime anticipazioni su Amici Speciali vengono direttamente da Instagram e hanno come protagonisti Gabriele Esposito, Stash Fiordispino e Javier Rojas. Il video è presentato come breaking news facendo pensare a chissà cosa ma in realtà la band e i due ballerini dicono poco su ciò che accadrà nella seconda puntata del talent show di Canale 5. Anzitutto i tre si dicono soddisfatti di com’è andato il primo appuntamento televisivo dell’ex Amici All Star: c’è chi si limita a dire che “è andata bene”, chi parla di “grandissima festa” e chi si lascia andare parlandone come di una “bomba”. Insomma tanta soddisfazione per uno show che anche dal punto di vista degli ascolti non ha fatto male, visto che ha toccato quasi il 19% di share e ha quasi raggiunto i 4 milioni di telespettatori.

Amici Speciali anticipazioni: parlano Gabriele Esposito, Stash Fiordispino e Javier Rojas

Gabriele precisa che non vuole spoilerare ma poi parla del fatto che potrebbe presentare nuovamente un remake, e dall’espressione che fa sembra volersi riferire a qualcosa di molto sensuale: qualcosa che senz’altro sarà molto gradito, visto il successo che ha avuto la prima coreografia ballata ad Amici Speciali. Anche Javier Rojas non ha voluto anticipare molto ma ha parlato di una nuova variazione classica. E che dire di Stash Fiordispino? Il professore di Amici, leader dei The Kolors, ha fatto pensare a qualcosa di sensazionale, anche se, diciamocelo, non avrebbe potuto dire niente di diverso.

News Amici Speciali, mancano tre puntate alla fine: primo vincitore Alessio Gaudino

Il video a cui abbiamo fatto riferimento sinora è quello che trovate qui di seguito. Vi ricordiamo che la prima puntata di Amici Speciali è stata vinta da Alessio Gaudino e che restano altre tre puntate, compresa la seconda che andrà in onda venerdì 22 maggio.