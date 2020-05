Amici Speciali Alberto-Gaia, fan bocciano coppia: “Non è Uomini e Donne”

Alberto e Gaia non stanno insieme (e lei non ha perso la testa per lui): gossip montato ad Amici Speciali che non piace assolutamente ai fan!

Poco entusiasmo per “Gaia Gozzi e Alberto Urso coppia di Amici Speciali“. Ci si sarebbe aspettati una reazione diversa dei fan, e invece la maggior parte di loro ha tenuto a sottolineare che sono stufi di sentir parlare solo di gossip e che, in ogni puntata, sarebbe meglio evitare la parentesi “Uomini e Donne“. Twitter è in subbuglio, dopo la seconda puntata di Amici Speciali: i sostenitori dei due cantanti si trovano d’accordo sul fatto di pensare solo alla musica. A ogni domanda sul suo rapporto con Alberto, Gaia risponde puntualmente in maniera imbarazzata e ieri Anna Pettinelli le ha tirato dalla bocca la frase “Sì, è un bel ragazzo”. Tutto questo ha fatto infervorare i fan!

Amici Speciali news, Gaia e Alberto: interesse a senso unico

Si vede amore dove in realtà c’è “solo” amicizia e stima reciproca? Per i loro ammiratori è così: ieri si è cercato di scoprire qualcosa in più sul loro rapporto, peccato che Gaia Gozzi non dia poi così tante soddisfazioni… non è perdutamente innamorata di Alberto Urso! Il tenore, dal canto suo, è un fiume di complimenti nei confronti della collega. “Interesse a senso unico”, come lo ha definito Maria De Filippi, visto e considerato che Gaia è totalmente concentrata sulla musica. Strana, comunque, la reazione dei fan dell’ultima vincitrice di Amici: fino a qualche settimana fa speravano in una love story di lei e Irama (avete capito perché ha cambiato look e orecchini?)…

Alberto e Gaia ultime notizie, fan protestano: “Non siamo a Uomini e Donne!”

I sostenitori di Alberto e Gaia di Amici Speciali si sono scatenati nelle ultime ore su Twitter: “Gaia, prima di essere un’artista, è una persona e merita di essere rispettata, non di essere messa in imbarazzo in diretta nazionale, come invece è successo ieri. Siamo ad Amici, non a Uomini e Donne. Le parole hanno un peso”; “Usano Gaia a loro piacimento, come utilizzano altri ragazzi per fare audience e far parlare”; “Ne abbiamo avuto la prova anche stasera: Amici è un programma in cui si dovrebbe parlare di musica e di danza ma fondamentalmente non fa niente di tutto ciò. Le uniche cose che ho sentito stasera sono stati i commenti di Urso sul vestito di Gaia”; “Ieri sera è passata in primo piano la sua bellezza e penso che non sia giusto”.