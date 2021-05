Amici, Serena riceve un importante riconoscimento e svela i suoi vincitori

Serena Marchese dopo Amici 2021 è stata accolta sui social, e non solo, da un affetto enorme. La ballerina è riuscita a conquistare il pubblico nel corso dei mesi. Prima del Serale non ha mostrato tutto il suo talento, ma poi si è sciolta ed è esplosa. In quel momento era impossibile non accorgersi che Serena ha una marcia in più, che può permettersi di sognare in grande. E che Alessandra Celentano, anche stavolta, ci ha visto lungo. Serena è stata eliminata in semifinale ad Amici 20, ma è tornata a casa con delle vittorie personali che vanno oltre una coppa. Certo, vincere fa piacere a tutti, ma per lei una puntata in più non le cambierà di molto il destino.

Ha già ricevuto una importante proposta di lavoro, che intende accettare. Così è sembrato di capire dalle parole che ha usato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Serena è tornata a casa con un contratto di lavoro, con l’affetto del pubblico e i complimenti della Celentano, ma non solo. La ballerina è riuscita a crescere anche dal punto di vista personale. Ha avuto delle difficoltà in passato che l’hanno portata ad avere problemi di autostima. Nella scuola ha imparato a guardare negli occhi i suoi interlocutori:

“Per una persona normale tre mesi sono nulla, invece lì ho lavorato così tanto e in modo così intenso che sono davvero cambiata. Ora riesco a guardare una persona negli occhi quando parlo, prima magari tendevo a nascondere la bocca e a tenere gli occhi bassi, adesso tengo le spalle giù e il mento alto”

Ha anche iniziato a truccarsi in modo diverso. Quando è arrivata nella scuola di Amici usava una linea molto spessa di eyeliner per correggere gli occhi, ma da quando la Celentano le ha consigliato di non farlo si piace anche di più. Non si trucca tanto come prima e si piace. Serena Marchese grazie ad Amici ha fatto passi in avanti in tutto, non solo nella danza. Ma proprio per i suoi problemi in passato e per essere stata vittima di bullismo, la sua città Siracusa ha deciso di offrirle un importante ruolo.

Come si legge sul sito SiracusaNews, infatti, il sindaco ha accolto stamattina in comune la ballerina e la sua insegnante per omaggiarle. Serena ha parlato dell’esperienza ad Amici, ma anche di altri momenti del suo percorso artistico. Ebbene, il sindaco ha offerto a Serena il ruolo di testimonial nella lotta contro il bullismo. Sarà il volto di una serie di iniziative nelle scuole della città di Siracusa.

Chi vincerà Amici 2021 secondo Serena? Lei ha due nomi: Giulia per il circuito danza e Sangiovanni per il canto.