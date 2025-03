Amici Serale, ufficializzata giuria: una sola conferma e c’è Amadeus

Ufficializzata la giuria della fase Serale, la più attesa, di Amici di Maria De Filippi. In realtà il talent show non ha ancora diramato alcuna nota, ma a rendere comunque più che certa la notizia è il fatto che nelle scorse ore è stata registrata la puntata che andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5 e, ad occupare le tre poltrone riservate ai giudici, sono stati Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Dunque confermate le indiscrezioni recentissime e non quelle di qualche giorno fa (a un certo punto addirittura qualcuno aveva sostenuto che fossero stati ingaggiati Ilary Blasi e Fedez, notizie evidentemente non veritiere).

Rispetto allo scorso anno, Maria De Filippi ha quindi optato per un vistoso cambiamento. Unico confermato il vulcanico Malgioglio. Fuori invece il cantante Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Giofrè, sostituiti rispettivamente da Amadeus e da Elena D’Amario, altra ‘figlia artistica’ di ‘Queen Mary’. La rivoluzione in giuria, sulla carta, è una buona mossa o no? Sarà come al solito la prova concreta e il gradimento del pubblico a dire se la conduttrice e produttrice pavese ci ha visto ancora lungo. Ai nastri di partenza l’operazione sembra ottima.

Aver ingaggiato un pezzo da novanta come Amadeus è stato un colpaccio. Con tutto il rispetto di Michele Bravi, con ‘Ama’, dal punto di vista televisivo, si è su un altro pianeta. Per un semplice motivo: il suo mestiere è quello di intrattenere e fare tv, quello di Bravi è di cantare. Inoltre parte Amadeus, nello sfolgorante quinquennio sanremese, ha dimostrato di capirci di musica. Per lo meno di mercato musicale.

Per quel che riguarda l’arrivo di Elena D’Amario al posto di Giofrè, si è innanzi ad una delle tante operazioni ‘amicizia’ di Maria che da sempre tende ad affidarsi ai professionisti nati e cresciuti nei suoi programmi. Anche in questo caso, sulla carta, il cambio promette bene. Ottima poi la riconferma di Malgioglio, showman a trecentosessanta gradi.

Tornando all’ingaggio di Amadeus, il conduttore ravennate ha avuto la deroga da Warner Bros. Discovery con cui ha siglato un contratto in esclusiva di quattro anni.