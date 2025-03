Amici di Maria De Filippi, nuovo regolamento: cosa è cambiato

Sabato 22 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della fase serale della nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Oggi pomeriggio ci saranno le registrazioni e poco fa è stato reso noto il nuovo regolamento del programma che presenta alcune novità rispetto agli scorsi anni. Scopriamo quali sono stati i cambiamenti.

Nuovo regolamento di Amici, cosa è cambiato

Oggi pomeriggio si terranno le registrazioni della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Questa andrà in onda in prima serata sabato 22 marzo. Nelle ultime ore Witty Tv ha reso noto anche il regolamento che caratterizzerà la fase del serale e, rispetto agli anni precedenti, ci sono alcune novità. La composizione a squadre è rimasta. Ogni puntata sarà tuttavia divisa in manches, alla fine delle quali i ragazzi potranno essere giudicati dai giurati, da una commissione o anche dai loro professori. Inoltre, la commissione interna, i giudici, gli insegnanti presenti in studio potranno individuare autonomamente i concorrenti da sottoporre al televoto o che affronteranno le sfide, ecc.

Stando a quanto si legge nel comunicato, ciò che cambia è che alcune sfide potrebbero essere giudicate al 50% dai giurati e al 50% dal televoto, mentre altre solo dal pubblico da casa o dalla giuria. Sui social molti fan del programma sono rimasti spiazzati dal “televoto in diretta per le sfide”. Si ipotizza tuttavia che questo valga soltanto per la finale, unica puntata in diretta, in quanto le altre sono registrate e mandate in onda in un secondo momento.

Il ruolo del televoto

Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento nei confronti dei singoli concorrenti/squadre. Ad esempio il pubblico può scegliere il concorrente/la squadra preferita e/o, il concorrente/la squadra che dovrà affrontare una sfida, il concorrente/la squadra eliminato, il concorrente/la squadra che potrà accedere alle manches o puntate successive del programma, il concorrente/la squadra immune dalle sfide ecc.

Sempre per quanto riguarda il televoto, il regolamento prevede la proposta al pubblico di ulteriori sessioni di televoto per individuare il gradimento sui singoli concorrenti. A discrezione della produzione potrebbero essere proposte ulteriori sessioni di televoto anche di durata settimanale.