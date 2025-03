Amici verso il Serale, lettere a sé stessi: allievi tra ricordi e lacrime

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la puntata del pomeridiano Amici di Maria De Filippi Verso Il Serale. Prima dell’inizio della gara vera e propria sabato 22 marzo, gli allievi rimasti hanno ripercorso tutta la loro esperienza all’interno della scuola di Amici, dal loro ingresso fino ad oggi, rivivendo paure, emozioni e traguardi raggiunti. Dopo aver visto il video con tutte le immagini più belle del loro percorso, i ragazzi hanno scritto una lettera a sé stessi. Molti di loro sono scoppiati in lacrime dalla commozione. Scopriamo quali sono state le loro parole.

I ragazzi scrivono una lettera a sé stessi

Già durante la visione del filmato molti degli allievi sono scoppiati in lacrime dalla commozione. Ad emozionarli ulteriormente è stata la richiesta di scrivere una lettera a sé stessi parlando del percorso fatto fino ad oggi e della nuova fase che stavano per cominciare. Ogni ragazzo ha quindi recuperato una pergamena sulla quale scrivere e successivamente hanno dovuto leggere i propri messaggi ad alta voce. Anche in questo caso molti di loro si sono commossi fino alle lacrime e qualcuno aveva la voce rotta dal pianto.

Quasi tutti hanno sottolineato il loro cambiamento dal primo giorno nel talent ad oggi. Il primo a leggere la propria lettera è stato Daniele, il quale ha sottolineato come finalmente sia riuscito a trovare un posto dove riuscire ad aprirsi senza sentirsi giudicato o fuori luogo. Il ballerino ha anche ricordato suo nonno che è venuto a mancare. Come lui anche Asia ha dedicato le sue parole al nonno scomparso pochi mesi fa. Anche Dandy ha parlato della sua famiglia, rivelando che per lui la soddisfazione più grande sarebbe alzare la coppa per dire loro di avercela fatta.

Raffaella ha dedicato invece le proprie parole alla danza, la sua più grande passione, evidenziando l’importanza di godersi al meglio quest’esperienza irripetibile. Trigno ha voluto ringraziare la scuola di Amici per quanto vissuto fino ad ora, terminando la sua lettera scrivendo “Se vinco non mi dispiace!” e facendo ridere tutti i compagni. Chiara ha sottolineato come Amici le abbia permesso di conoscere una nuova lei, più forte e sicura. Anche Antonia ha parlato di come non avrebbe mai pensato di poter vivere un’esperienza simile.

Senza Cri emoziona tutti

Francesco, invece, ha voluto lanciare a tutti il messaggio che non bisogna mai smettere di sognare, qualsiasi sia la propria età. La lettera di Senza Cri ha emozionato tutti. Nel leggerla la cantante è scoppiata in lacrime. Cri ha ringraziato Amici per averle dato un senso, promettendo di non nascondersi più ed iniziare a vivere nella luce. Vybes ha ricordato le ore trascorse a lavorare in un fast food e la divisa conquistata nell’ultima puntata del pomeridiano. Luk3 ha invece affermato di voler riuscire a dimostrare quello che ancora non è riuscito a dimostrare fino ad ora e di andare via senza rimpianti. Jacopo Sol ha sottolineato come la musica lo aiuti ad essere la persona che non riesce ad essere normalmente e che è quella la strada che vuole percorrere nella sua vita.

Alessia ha ricordato di quando vedeva Amici da piccola sperando un giorno di vedersi seduta ad uno di quei banchi. Oggi c’è riuscita dopo averci provato per sette anni. Anche Francesca ha parlato di come avesse già provato ad entrare nel talent altre volte, ringraziando di non averla presa perché all’epoca non era ancora pronta. Chiamamifaro ha parlato di come avesse sempre desiderato indossare la maglia del serale, anche se ha precisato come l’oro non le stia bene in viso. Infine Nicolò ha spiegato come il serale di Amici lo ripaghi delle tante fatiche fatte e come voglia goderselo il più possibile.