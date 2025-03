Amici serale, gli allievi: tre sì, scartati. Scelta dei prof (fans delusi)

Amici di Maria De Filippi è tornato con il consueto appuntamento pomeridiano della settimana, il day time dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nella mini-puntata di oggi sono stati ufficializzati gli allievi che prenderanno parte al serale del talent in arrivo dal 22 marzo 2025. Il 9 marzo durante il pomeridiano erano già stati annunciati alcuni nomi come Dandy e Senza Cri, oggi, l’elenco si è allungato con alcuni dei ragazzi che il pubblico non avrebbe mai visto al serale. Sui social, infatti, non sono mancati commenti di delusione da parte dei fans.

Chi va al serale

Per la categoria ballo, al serale di Amici accedono Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco, Raffaella. Per quanto riguarda la categoria canto, invece, ad accedere sono Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Vybes, Trigno. I sedici allievi hanno conquistato i tre sì da parte dei professori e la tanto ambita oro con la quale si sono aggiudicati il prossimo obiettivo.

Gli esclusi

L’unico ad essere escluso dal serale è stato Deddè che non ha ottenuto tre sì per accedervi. Dopo il responso, il giovane cantante ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato a realizzare il sogno di partecipare ad Amici e lo hanno supportato e sostenuto. In particolare ha tenuto a salutare la professoressa Anna Pettinelli che lo ha seguito nel percorso ed ha creduto in lui fino alla fine.

Il parere dei fans

Il day time di oggi ha lasciato l’amaro in bocca a molti fans del programma che avrebbero voluto vedere al serale anche Deddè da tutti considerato un ragazzo educato, talentuoso e con un inedito piacevole. Sui social, infatti, sono tanti i commenti da parte del pubblico che ha tenuto a fare un grande in bocca al lupo all’ex allievo di Amici, oggi pronto a spiccare il volo con la sua musica e con un bagaglio culturale e musicale più ampio.

Altri dettagli sul serale

Ora l’elenco è completo ed è tutto pronto per il prossimo obiettivo. Il serale inizierà il 22 marzo e vedrà la partecipazione degli allievi ancora in gara e dei professori che li supporteranno in questa fase finale del percorso all’interno del talent. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli saranno gli insegnanti di riferimento per il canto, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per la danza.

Per quanto riguarda ospiti e giudici, gli autori non hanno ancora rivelato i dettagli. Dunque, bisognerà attendere un po’ prima di avere conferme sui possibili nomi che già girano sul web come Fedez e Amadeus.

Non è stata rivelata neanche la data ufficiale della finale. Inoltre, il palinsesto televisivo Mediaset potrebbe cambiare, quindi, non si esclude una modifica di messa in onda del talent di Maria De Filippi.