Amici 18 Serale, Fabio Rovazzi nel talent? I rumors

Amici 18, Fabio Rovazzi nel talent? Un colloquio misterioso con Maria De Filippi

Si sta formando la “squadra” del Serale di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta TgCom24, alcune fonti vicine al programma di Canale 5, avrebbero saputo che il rapper Fabio Rovazzi ha tenuto un colloquio con la padrona di casa, nonché conduttrice, Maria De Filippi. Secondo quanto riporta il giornale, infatti, Rovazzi potrebbe ricoprire un ruolo nel serale della trasmissione, in partenza il prossimo 30 marzo. Le anticipazioni però non vanno oltre. Non si hanno ancora ulteriori informazioni su cosa farà Rovazzi in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset e anzi, non si hanno ancora conferme. Il rapper (che si è trasformato in conduttore insieme a Pippo Baudo a Sanremo Giovani) ha incontrato la De Filippi agli Studi Elios, sulla Vita Tiburtina a Roma, set della trasmissione e luogo della scuola di canto e ballo più famosa ed ambita d’Italia.

Rovazzi ad Amici 18? Quale potrebbe essere il suo ruolo?

Oltre Loredana Berté, che tornerà nei panni di giudice del Serale di Amici, i ragazzi stanno ancora tentando di capire chi siano i nuovi direttori artistici di questo anno. Molti gli indizi ma i concorrenti ancora non arrivano ad indovinare. Con molta probabilità, i nomi saranno svelati dalla stessa De Filippi durante una puntata del daytime del sabato pomeriggio, annunciando al pubblico i nuovi coach che accompagneranno le due squadre nel viaggio del Serale. E Rovazzi? Che ruolo avrebbe Rovazzi, se la notizia svelata da TgCom24 fosse vera? Lui stesso tempo fa dichiarò che il canto non faceva per lui e che fosse più vicino al mondo dei talent, “Potrei essere più credibile ad Amici, che ha svariati elementi oltre al canto“. Maria De Filippi cosa avrà deciso di fare? Fabio Rovazzi sarà un giudice o un direttore artistico? Attendiamo conferme.

Amici e Ballando con le stelle: si apre la sfida del sabato sera

Si chiuderà il prossimo sabato, 16 marzo, la prima serata di C’è Posta per Te. Gli ottimi ascolti registrati dalle storie del programma hanno portato un grande successo a Maria De Filippi. La sfida però per la conduttrice non è finita. Il 30 marzo, la De Filippi debutterà con il Serale di Amici su Canale 5, mentre su Rai 1 inizierà la 14esima edizione di Ballando con le stelle, con al timone Milly Carlucci. Un duello che interesserà l’audience e i dati degli ascolti tv. Che vinca il migliore!